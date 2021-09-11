Сайдинг под натуральный цвет дерева

Винил

Один из самых популярных, дешевых материалов. Сайдинг имеет цену за м2 от 450 рублей, подходит для внешней отделки /переходи по ссылке/ зданий любого типа. Производится из полипропилена. Обладает самой широкой фактурой, широким выбором расцветки. Есть фактура под брус, корабельную, не оструганную доску. Преимущества:

Гарантийный срок эксплуатации 50 лет. Не выцветает. Гибкий, легкий. Визуально привлекательный. Не проводит электричество. Способен выдерживать перепады температуры от – 40 до + 50 градусов.

Недостатки:

Быстро воспламеняется, выделяет токсичный дым. Хрупкий. Издает шум при неправильном монтаже.

Виниловый сайдинг остается простым решением при отделке зданий в любых климатических зонах. Цена облицовки начинается от 200 рублей. Также нужно учитывать нюанс монтажа. Существует прямая укладка или на хлест. Оба варианта требуют особенных крепежей.

Акрил

Практически идентичен виниловыми моделями. Отличается составом. В составе, кроме акрила, доля полимеров, волокон, которые усиливают характеристики прочности материала. Панели имеют различные фактуры, имитирующие натуральное дерево, некоторые их экзотические породы.

Преимущества:

Высокая устойчивость к агрессивным механическим воздействиям. Гибкость. Отсутствие деформации при изменении температуры. Срок службы более 60 лет.

Недостатки заключаются в сильном горении, увеличенной цене. Акриловые панели на 30% дороже виниловых.