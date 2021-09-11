Сайдинг под натуральный цвет дерева

Сайдинг под дерево /ссылка/ считается самым привлекательным. Особенно для отделки загородного дома. Далее будет рассмотрены сайдинг панели /подробней/, которые включают фактуру под естественный цвет древесины. Есть вариации фактуры, имитирующие экзотические породы, в различных оттенках.
Деревянные панели
Самый экологически чистый, естественный вариант отделки под древесину. Производится прессованием естественных досок из хвойных сортов. Для обеспечения дополнительных характеристик, обрабатывается влагоотталкивающими составами.
Преимущества:
- Создание уюта в доме. Доска способствует обмену тепла, влаги.
- Прочность, долговечность.
- Чистота. Нет вредных химических соединений.
- Устойчивость к низким температурам до – 70 градусов.
Недостатки:
- Быстрая воспламеняемость.
- Необходимость дополнительной обработки.
- Требование к периодическому уходу.
Цена сайдинга из натурального дерева начинается от 350 рублей за доску. На цену влияет качество обработки, тип имитации. Есть возможность индивидуального заказа по размеру.
Винил
Один из самых популярных, дешевых материалов. Сайдинг имеет цену за м2 от 450 рублей, подходит для внешней отделки /переходи по ссылке/ зданий любого типа. Производится из полипропилена. Обладает самой широкой фактурой, широким выбором расцветки. Есть фактура под брус, корабельную, не оструганную доску. Преимущества:
- Гарантийный срок эксплуатации 50 лет.
- Не выцветает.
- Гибкий, легкий.
- Визуально привлекательный.
- Не проводит электричество.
- Способен выдерживать перепады температуры от – 40 до + 50 градусов.
Недостатки:
- Быстро воспламеняется, выделяет токсичный дым.
- Хрупкий.
- Издает шум при неправильном монтаже.
Виниловый сайдинг остается простым решением при отделке зданий в любых климатических зонах. Цена облицовки начинается от 200 рублей. Также нужно учитывать нюанс монтажа. Существует прямая укладка или на хлест. Оба варианта требуют особенных крепежей.
Акрил
Практически идентичен виниловыми моделями. Отличается составом. В составе, кроме акрила, доля полимеров, волокон, которые усиливают характеристики прочности материала. Панели имеют различные фактуры, имитирующие натуральное дерево, некоторые их экзотические породы.
Преимущества:
- Высокая устойчивость к агрессивным механическим воздействиям.
- Гибкость.
- Отсутствие деформации при изменении температуры.
- Срок службы более 60 лет.
Недостатки заключаются в сильном горении, увеличенной цене. Акриловые панели на 30% дороже виниловых.
Металл
Металлический сайдинг под натуральное дерево производится из оцинкованной стали или алюминия. Дополнительно обрабатывается антикоррозийными составами. Может использоваться для отделки строений любого назначения, в том числе заборов, оград, ворот.
Преимущества:
- Несколько типов фактур под имитацию.
- Жесткость, долговечность.
- Устойчивость к воспламенению.
- Не восприимчивость к перепадам температуры.
Металлические панели практически не имеют недостатков. Главное не уберегать материал от механических повреждений. Металлические панели дороже виниловых и акриловых. Примерная стоимость одного листа от 350 рублей.
Фиброцемент
Производится из песчано-цементной смеси с добавлением волокнистой структуры. Дополняется утеплителем. Фактурные разновидности предполагают имитацию прямых досок из натурального дерева, мелкий брус. Цветовые оттенки от белого до жженного, с полной имитацией структуры.
Преимущества:
- Экологическая чистота.
- Устойчивость к воспламенению.
- Удержание тепла, циркуляция влаги.
- За счет дополнительной обработки препятствует появлению плесени.
- Срок службы более 50 лет.
Основной недостаток кроется в весе панелей, сложности при резке. Требуется специальный инструмент. Цена одной панели начинается от 270 рублей. Нужно учитывать дополнительные монтажные материалы, крепления, конечная цена зависит от их количества.