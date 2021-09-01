Салон красоты как бизнес-возможность

Поскольку мы говорим о маркетинге, вот несколько идей по стратегиям, ориентированным на парикмахерские и салоны красоты. В этих стратегиях будут приниматься во внимание азы онлайн- и офлайн-маркетинга.

Выбери свою специализацию

Мы уже дали вам несколько ключей для определения вашего клиента. Мы знаем, что у салона красоты разные клиенты, но постараемся выделить одно направление. Например, макияж, модные стрижки и прически, массаж и т. д. Важно привлечь внимание вашей клиентуры. Они должны просто влюбиться в ваш сервис, и когда они думают о приятных впечатлениях в салоне красоты с (вашими услугами), нет другого места, куда они хотели бы пойти. Теперь, если к вам подходит другой тип клиентов, лучше для вас, относитесь к ним с такой же осторожностью.

Сегментируйте свой рынок

Зачем сегментировать рынок? Потому что, выбрав специализацию, вы будете искать именно эту клиентуру. Где они? Что им нравится? Что они используют? Сколько им лет? Это мужчины, женщины и дети? Опишите их, дайте им индивидуальность. Таким образом, вы будете знать, как правильно направить свое сообщение. Кроме того, если вы хорошо знаете свой тип клиентов, когда вы привлекаете их к себе, вы будете знать, например, какую музыку вы собираетесь использовать, закуски, которые вы собираетесь предложить, стратегии, чтобы заставить их влюбиться и т. д.

Выберите сообщение

В настоящее время выбор сообщения и формата для его отправки является сложной задачей. Мы получаем информацию настолько разнообразную, что вероятность того, что ваше сообщение будет донесено, составляет один к миллиону. К счастью, сегментация рынка поможет вам сделать эту задачу не такой сложной, потому что вы будете знать, где искать и что показывать своим потенциальным клиентам. Если ваша аудитория – молодежь (до 30 лет), вам следует делать ставку больше на изображения, чем на текст, но если они старше, то их захватывает качество контента. В каждой маркетинговой кампании вы должны выбрать тему, которую хотите выделить, и использовать ее в соответствии с поколением, с которым вы сталкиваетесь.

Сделайте себя заметными в Интернете