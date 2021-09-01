Салон красоты как бизнес-возможность

Как узнать, что ваш салон красоты – хорошая бизнес-идея?
Тенденции говорят о том, что:
- Салоны красоты будут нужны всегда, потому что спрос на стрижки стабильный. Кроме того, клиенты уже создали модели высокого потребления этих видов услуг перед новым годом и в другие праздники.
- Раньше модные стили и прически были более привлекательными ценностями для женщин. Теперь мужчины и мальчики тоже проявляют интерес к подобным переживаниям.
- Рост индустрии развлечений и увеличение числа женщин на корпоративных должностях создает спрос на развитие более специализированных косметических услуг.
Да, похоже, есть хорошие возможности. Но уверяем вас, что вы не единственный, кто ими пользуется; посмотрим, что делают сейчас конкуренты.
Конкурс модных стрижек и причесок
Салоны красоты в настоящее время распространяются, предлагая разнообразные формы, цвета, стили и модные прически. Какие элементы вы могли бы принять во внимание, чтобы отличить вас от того, что уже существует? Давайте посмотрим, какие виды компаний есть на рынке:
- Традиционные салоны красоты: это заведения, где предлагают обычные услуги стрижки, мытья волос и сушки, окрашивания и модных причесок. Как правило, помещения декорированы и оборудованы всем необходимым для деятельности – ни больше, ни меньше!
- VIP-салоны красоты: они предлагают не только традиционные услуги, но и VIP-услуги. Поэтому их очень волнует эстетика и расположение помещения. Кроме того, они предлагают средства для волос и косметику премиум-класса.
Какой из вариантов подходит?
Все определяется типом клиентов, которых вы хотите привлечь. Если вы стремитесь к массовому обслуживанию клиентов, вам придется создать более традиционную парикмахерскую. Если, наоборот, вы хотите сосредоточиться на более эксклюзивном клиенте (но более повторяющемся и с большей возможностью покупать средства для ухода за волосами), вы должны создать компанию, создать VIP-зал.
Проблема с этими двумя салонами красоты в том, что вам придется вложить около 50 тысяч долларов. Если это не в ваших возможностях, вам придется специализироваться на определенных рыночных нишах. Например, парикмахерская для пожилых людей на дому, услуги развлекательных компаний или внимание к руководству.
Чтобы предоставить более полный сервис, в одном месте вы можете совместить стрижку с другими видами деятельности в области эстетики. Например, маникюр и педикюр, массаж, очищение кожи, восстановительные процедуры и другие.
Запуск бизнеса модных стрижек и причесок
Вы уже определили тип клиента, которого хотите привлечь? Тогда вы готовы начать свой бизнес. Но перед тем, как вы начнете, вам следует детально проработать ваш бизнес-план, о чем вы сможете подробно узнать на сайте ardma.ru – пример бизнес-плана салона красоты. Затем обратите внимание на следующее!
- Найдите место проведения: примите во внимание местоположение. Представьте себе пространство с большим потоком людей или торговый центр. Украсьте его со вкусом, эстетично и в то же время приятно. Не забудьте выделить место под административный офис.
- Ваши стилисты: это должны быть вежливые люди, с хорошей внешностью. Поощряйте использование униформы, чтобы продемонстрировать мастерство в команде.
- Примите во внимание: вы должны помнить о своих расходах, чтобы знать количество рабочих мест, которые вы собираетесь предложить.
- Мебель, материалы и технологии: для оборудования вашего салона красоты вам потребуется предоставление трех помещений – мебель, оборудование и инструменты.
В мебели учитывается прилавок, стулья для рабочих мест, полки, витрины, зеркала, кресла, шкафы (для хранения вещей). В оборудовании имейте в виду фены, утюжки для волос, средства для мытья головы и другое специализированное оборудование. И в инструментах, халаты, кисти, валики, шляпы, зеркала, полотенца, ножницы и т. д. Помните, что у стилистов обычно есть личные инструменты.
- Найдите помещение для вашего бизнеса
- Типовые расходы парикмахера
- Зарплата парикмахеров
Маркетинг для парикмахерских и салонов красоты
Поскольку мы говорим о маркетинге, вот несколько идей по стратегиям, ориентированным на парикмахерские и салоны красоты. В этих стратегиях будут приниматься во внимание азы онлайн- и офлайн-маркетинга.
Выбери свою специализацию
Мы уже дали вам несколько ключей для определения вашего клиента. Мы знаем, что у салона красоты разные клиенты, но постараемся выделить одно направление. Например, макияж, модные стрижки и прически, массаж и т. д. Важно привлечь внимание вашей клиентуры. Они должны просто влюбиться в ваш сервис, и когда они думают о приятных впечатлениях в салоне красоты с (вашими услугами), нет другого места, куда они хотели бы пойти. Теперь, если к вам подходит другой тип клиентов, лучше для вас, относитесь к ним с такой же осторожностью.
Сегментируйте свой рынок
Зачем сегментировать рынок? Потому что, выбрав специализацию, вы будете искать именно эту клиентуру. Где они? Что им нравится? Что они используют? Сколько им лет? Это мужчины, женщины и дети? Опишите их, дайте им индивидуальность. Таким образом, вы будете знать, как правильно направить свое сообщение. Кроме того, если вы хорошо знаете свой тип клиентов, когда вы привлекаете их к себе, вы будете знать, например, какую музыку вы собираетесь использовать, закуски, которые вы собираетесь предложить, стратегии, чтобы заставить их влюбиться и т. д.
Выберите сообщение
В настоящее время выбор сообщения и формата для его отправки является сложной задачей. Мы получаем информацию настолько разнообразную, что вероятность того, что ваше сообщение будет донесено, составляет один к миллиону. К счастью, сегментация рынка поможет вам сделать эту задачу не такой сложной, потому что вы будете знать, где искать и что показывать своим потенциальным клиентам. Если ваша аудитория – молодежь (до 30 лет), вам следует делать ставку больше на изображения, чем на текст, но если они старше, то их захватывает качество контента. В каждой маркетинговой кампании вы должны выбрать тему, которую хотите выделить, и использовать ее в соответствии с поколением, с которым вы сталкиваетесь.
Сделайте себя заметными в Интернете
Если вас нет в Интернете, вас не существует! И это суровая реальность. Теперь, прежде чем что-то потреблять или покупать, мы сначала проверяем Интернет. Итак, первое, что вы должны рассмотреть – это место в сети (страница или блог). И не упускайте возможность завести аккаунты в основных социальных сетях. Особенно те, которые выделяют изображения, такие как Pinterest или Instagram. Ищите изображения, которые рассказывают истории. То есть, если вы сделали модную прическу для невесты, выделите всю сцену, где они могут оценить счастье счастливой женщины и ее родственников, и то, как ваши услуги, ваши талантливые руки (или ваши стилисты) смогли внести свой вклад в этот «особенный» момент – главный штрих. Помните, сегодня товары и услуги не продаются, сегодня продаются эмоции.
«Поддержание прямых отношений с вашим клиентом через сети гарантирует лояльность».
Советы, которые могут вас выделить:
- Имейте звездного стилиста
- Предлагайте купоны на скидку в дни малого количества клиентов
- Обновите свой персонал, чтобы у них всегда были модные стрижки и прически
Салоны красоты – это сектор стабильного спроса, но что касается стрижек и модных причесок, конкуренция жесткая. Давайте сделаем это!