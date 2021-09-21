С заботой об окружающей среде

Ровно год прошел с момента получения компанией ПК «Натуральные материалы» статуса резидента особой экономической зоны «Дубна». Напомним, что на ее территории инвестор планирует организовать предприятие по производству экологически чистой продукции – биоразлагаемого полимера (полилактид-PLA) и смеси на его основе для производства биоразлагаемой тары и упаковки, нитей для 3D-принтеров, шприцов и емкостей для медицинских нужд.

Успех нового предприятия гарантирован уникальностью продукта на рынках в России и странах СНГ, большим количеством возможных потребителей и проводимой «зеленой» государственной политикой в мире и России по отказу от использования традиционных пластиков из нефтепродуктов. Первые шаги по реализации проекта уже сделаны. На сегодняшний день ведется согласование первой части договора – на проектирование установки и согласование финансовой документации, что позволит начать строительство в ближайшее время. Компанией-производителем выступит крупный Европейский холдинг SULZER, который имеет подтвержденный опыт в строительстве подобных установок.

Сегодня производство такой чистой продукции – это в первую очередь один из способов решения проблем экологии, - рассказал генеральный директор ООО «ПК «Натуральные материалы» Эрик Гриненко. – Люди давно научились получать полимеры из кукурузы, пшеницы, картофеля, древесины и других натуральных материалов. В мире всего 5 подобных заводов, данная установка будет шестой. В России и странах СНГ на сегодняшний день не существует аналогов подобного производства. В реализацию проекта на территории ОЭЗ в Дубне мы планируем инвестировать более миллиарда рублей.

Для использования продукта, который будет производиться в ОЭЗ, в различных упаковочных решениях «ПК «Натуральные Материалы» уже запустила в Московской области первую в России линию по производству биоразлагаемой упаковки. Преимущества такой продукции очевидны. Экологичная упаковка легко перерабатывается, в природе быстро разлагается без выделения токсичных соединений, само количество отходов уменьшается, снижается уровень загрязнения воздуха, грунтовых вод и почвы. Кроме того, что решается проблема с утилизацией таких отходов, покупатель понимает - приобретая товары из натурального, биоразлагаемого материала, он заботится о собственном здоровье и здоровье своих близких.