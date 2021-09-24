С 1 января 2022 года все больничные листы станут электронными

С 1 января 2022 года основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности.

Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату ЭЛН, а также информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных.

Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется.

Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – по телефону, по электронной почте. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и паролем от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.), либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html. Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности.