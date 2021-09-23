«Русская Вечёрка»

Участники ЦНК получили огромное удовольствие: пели вместе с артистами, а ноги так и просились в пляс! По окончании концерта атаман оказал гостям из ЦНК честь и "казаки" с удовольствием попозировали для фото на память.

Коллектив Центра национальных культур искренне благодарит артистов за проникновенность и глубину казачьей песни!