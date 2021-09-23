«Русская Вечёрка»

четверг, 23 сентября 2021 | 14:26
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22 сентября дубненский Центр национальных культур почти всем составом посетил концерт замечательного коллектива, каждый из участников которого с настоящими казачьими корнями - Московского Казачьего хора в ДК "Мир".
Участники ЦНК получили огромное удовольствие: пели вместе с артистами, а ноги так и просились в пляс! По окончании концерта атаман оказал гостям из ЦНК честь и "казаки" с удовольствием попозировали для фото на память.
Коллектив Центра национальных культур искренне благодарит артистов за проникновенность и глубину казачьей песни!