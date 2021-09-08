Руководитель ОЭЗ «Дубна» ответил на вопросы воспитанников «Созвездия»

Представители ОЭЗ «Дубна» – частые гости в подшефном детском саду «Созвездие». Они не только оказывают дошкольному учреждению помощь в плане материально-технического оснащения, благоустройства и проведения экскурсий на предприятия резидентов, но и проводят профориентационные встречи с ребятами, большинство родителей которых, почти 65%, работают в особой экономической зоне. В этот раз в гости пригласили компанию «Тарис», специалисты которой рассказали о робототехнических комплексах для телеинспекции трубопроводов и скважин. А самым волнительным и интересным для дошколят, по их высказываниям, стала встреча с «главным человеком в ОЭЗ» – генеральным директором Антоном Афанасьевым. Она прошла в мини-телестудии, где были ведущие, зрители и настоящая телекамера.

Мы заранее готовились к этой встрече, репетировали и немного волновались, - рассказывает ведущая интервью Вика Никулина. – Но оказалось, что задавать вопросы самому главному человеку особой экономической зоны было легко, потому что он внимательно слушал, и, хотя это серьезный человек, он улыбался нам, подбадривал и очень интересно отвечал. Мои бабушка и дедушка инженеры, мама и папа работают в ОЭЗ тоже инженерами. Я очень хотела узнать, будут ли такие профессии, когда я вырасту, чтобы продолжить нашу династию. А вообще я еще хочу стать ученым, исследователем. Директор сказал, что всегда будут нужны люди, которые умеют конструировать, придумывать что-то новое, творческое, и я этому обрадовалась.

А я спросила, ходил ли директор в садик и были ли у него там друзья? - говорит Лиза Шарапова. - Антон Владимирович ответил, что все должны ходить в садик, дружить и узнавать всё новое для себя. Он интересно рассказывал про профессии, и о том, как много наших родителей работают в особой экономической зоне. И еще спросил, кем я хочу стать. Когда вырасту, буду музыкантом, как моя мама. Он хорошо отвечал на вопросы, мне понравилось.

Вопросы были самыми разноплановыми. Ребят интересовало, какие предприятия планируется открывать, чем они будут заниматься и какую продукцию производить, специалисты каких профессий работают в компаниях-резидентах и будут ли они актуальны, когда сегодняшние дошколята вырастут и закончат вузы, многое другое. В завершение встречи руководитель ОЭЗ пожелал ее участникам побольше усердия и терпения, желания разносторонне развиваться, чтобы хватало времени и желания на все интересы, и багаж их знаний постоянно пополнялся.