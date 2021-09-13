Роспотребнадзор Московской области проведет «горячую линию» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции

- нормативные требования к мясной и рыбной продукции;

- рекомендации по выбору продуктов питания;

- сроки годности пищевых продуктов;

- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине;

- рекомендации по правильному питанию;

- где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте (сайт Роспотребнадзора России, портал защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru).

Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 , по телефону горячей линии Управления 8-800-550-04-36; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/486 ), в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» ( https://www.cgemo.ru/o-tsentre/filialy/).