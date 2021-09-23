Рольставни — ваш идеальный защитный механизм

четверг, 23 сентября 2021 | 16:22    
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По сути, рольставни представляют собой некую модификацию современных жалюзи. Ими в основном оснащаются оконные и дверные проемы зданий в качестве необходимой меры защиты.

Причем защиты всесторонней: рольставни успешно препятствуют проникновению уличной пыли, ветра, обеспечивают помещение звукоизоляцией, а также эффективно ограждают частные владения от посторонних глаз. Рольставни — это тот случай, когда эстетические функции прекрасно сочетаются с функциональностью. Они успешно справляются с ролью традиционных штор или жалюзи, но при этом гарантируют полноценную защиту вашего жилища.

Их можно использовать в качестве альтернативы весьма неприглядных решеток, которые смотрятся несколько вычурно. Рольставни, напротив, служат респектабельным украшением вашего экстерьера, облагораживают фасад дома и к тому же идеально дополняют любой ландшафт благодаря своему лаконичному современному дизайну.

С помощью них можно эффектно подчеркнуть архитектурные особенности вашего дома, а многообразие цветовых решений обеспечит их органичное размещение в проеме окон или дверей, не нарушив пространственной гармонии.

Почему рольставни — это так эффективно?

Криминогенная обстановка современных мегаполисов довольно опасна, и каждый владелец частного дома должен позаботиться о том, каким образом обезопасить свое жилище. И речь идет не только о защите имущества, но, прежде всего, о безопасности ваших домочадцев. В настоящее время способов защиты жилья от проникновения злоумышленников достаточно много.

Это могут быть специальные решетки на окна, охранные сигнализации, секретные замки. Каждый из представленных методов по-своему эффективен, однако с течением времени появляются все новые, более универсальные и практичные решения данной проблемы. С появлением роллетных систем вопрос безопасности жилища и притом благородного оформления фасада здания отпал.

В их основе механизм, который гарантирует надежную защиту от взлома и проникновения непрошеных гостей. Конструкция представляет собой полотно, состоящее из тех самых ламелей, которые составляют традиционные жалюзи. Пластины крепко соединены между собой и сворачиваются в рулон при открытии рольставен, который перемещается по направлению вверх в специальный короб.

Создаваемая степень защиты зависит от многих параметров — в первую очередь, от толщины полотна. Производители предоставляют широкие возможности выбора подходящей модели.

Рольставни: преимущества и сфера применения

Рольставни уже давно снискали справедливую популярность у жителей Европы и американского континента. Ими повсеместно оснащаются витрины магазинов, офисные помещения, отделения банков, различные заведения общепита, расположенные на первом этаже здания. С небольшим опозданием, но такой механизм нашел свое применение и в отечественных условиях.

Рольставни пользуются довольно высоким спросом, который со временем лишь растет, и объяснений этому масса:

  • эффективная защита помещения от посторонних глаз, создание необходимой приватности и конфиденциальности;
  • высокая устойчивость к попыткам взлома и проникновению извне;
  • специальный антивандальный профиль, который препятствует вскрытию конструкции;
  • достаточный уровень шумопоглощения, а также обеспечение помещения дополнительной теплоизоляцией;
  • способствуют оперативной эвакуации за пределы здания в случае необходимости;
  • комфортные условия эксплуатации, удобная система открывания и закрывания;
  • возможность автоматической работы;
  • надежная защита от прямых солнечных лучей, климатических эксцессов, ветра и пыли;
  • приятный лаконичный дизайн, который смотрится весьма эстетично;
  • возможность выбора желаемого цветового исполнения из множества различных вариантов, предлагаемых производителями.
Тэги: 
ремонт
комфорт
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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