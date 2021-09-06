Роллы: достоинства и особенности блюда

Одним из самых узнаваемых японских блюд считаются роллы. Они представляют собой разновидность суши, но делаются не традиционным способом, а путем скручивания в рулетик с последующей нарезкой на порционные кусочки.

Состав и начинка в роллах могут быть совершенно разными. Основой является отваренный специальный рис, который сочетается с разными морепродуктами. Изначально для формирования кусочков использовали листы нори (морская водоросль), но сегодня их часто делают и без них. Вы можете приготовить это блюдо самостоятельно или просто заказать роллы на дом в компании «Фарфор», чтобы насладиться вкусной, полезной и здоровой пищей.

Достоинства современного блюда

Роллы – это популярная пища, которую с удовольствием употребляют и дети, и взрослые. Она подходит для любых ситуаций. Ее можно купить на обед в офисе, заказать для романтического ужина, дня рождения, на Новый год или другой праздник. К плюсам относятся:

Диетический состав. Основные компоненты – рис и морепродукты. Суши можно есть, не боясь набрать вес. Большое количество вариантов изготовления. Для создания роллов используют красную рыбу, креветки, осьминогов, икру, сыры, кунжут, сливочный соус, угря, огурцы и многое другое. Поэтому вы всегда сможете найти подходящие для вас вкусы. Доступная цена. Стоимость не ударит по вашему бюджету. Заказать набор из 6–8 кусочков обойдется во столько же, сколько стоит пообедать в недорогой столовой. Экологическая чистота, отсутствие красителей и пр. Для изготовления суши используются только натуральные продукты: рис, рыба, водоросли и пр. Универсальность. Роллы действительно можно есть по любому поводу. Они не надоедают и не приедаются за счет богатства начинок.

Отметим, что именно из-за использования большого количества компонентов суши лучше всего заказывать, а не готовить самостоятельно. На компанию или для 2-3 человек можно купить сет из нескольких видов роллов, чтобы попробовать разные сочетания и вкусы.

Особенности популярного блюда

Все роллы можно разделить на три типа:

Хосомаки. Считаются традиционным вариантом, который часто называют монороллы. Они имеют небольшую толщину. В качестве начинки применяется только один ингредиент (помимо риса). Обычно это определенная рыба (лосось, тунец, угорь и пр.). Футомаки. Этот вариант более толстый, в нем используется сочетание начинок. Как и хосомаки, они заворачиваются в водоросли. Могут содержать, к примеру, огурец, сыр и рыбу. Урамаки. Так называют вывернутые роллы. В них нори удерживает начинку, а рис обволакивает все сверху. В качестве обертки может использоваться рыба, также часто их сверху посыпают икрой или кунжутом.

Попробуйте разные варианты и подберите тот, который придется по вкусу именно вам!