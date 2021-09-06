Роллы: достоинства и особенности блюда

Одним из самых узнаваемых японских блюд считаются роллы. Они представляют собой разновидность суши, но делаются не традиционным способом, а путем скручивания в рулетик с последующей нарезкой на порционные кусочки.
Состав и начинка в роллах могут быть совершенно разными. Основой является отваренный специальный рис, который сочетается с разными морепродуктами. Изначально для формирования кусочков использовали листы нори (морская водоросль), но сегодня их часто делают и без них. Вы можете приготовить это блюдо самостоятельно или просто заказать роллы на дом в компании «Фарфор», чтобы насладиться вкусной, полезной и здоровой пищей.
Достоинства современного блюда
Роллы – это популярная пища, которую с удовольствием употребляют и дети, и взрослые. Она подходит для любых ситуаций. Ее можно купить на обед в офисе, заказать для романтического ужина, дня рождения, на Новый год или другой праздник. К плюсам относятся:
- Диетический состав. Основные компоненты – рис и морепродукты. Суши можно есть, не боясь набрать вес.
- Большое количество вариантов изготовления. Для создания роллов используют красную рыбу, креветки, осьминогов, икру, сыры, кунжут, сливочный соус, угря, огурцы и многое другое. Поэтому вы всегда сможете найти подходящие для вас вкусы.
- Доступная цена. Стоимость не ударит по вашему бюджету. Заказать набор из 6–8 кусочков обойдется во столько же, сколько стоит пообедать в недорогой столовой.
- Экологическая чистота, отсутствие красителей и пр. Для изготовления суши используются только натуральные продукты: рис, рыба, водоросли и пр.
- Универсальность. Роллы действительно можно есть по любому поводу. Они не надоедают и не приедаются за счет богатства начинок.
Отметим, что именно из-за использования большого количества компонентов суши лучше всего заказывать, а не готовить самостоятельно. На компанию или для 2-3 человек можно купить сет из нескольких видов роллов, чтобы попробовать разные сочетания и вкусы.
Особенности популярного блюда
Все роллы можно разделить на три типа:
- Хосомаки. Считаются традиционным вариантом, который часто называют монороллы. Они имеют небольшую толщину. В качестве начинки применяется только один ингредиент (помимо риса). Обычно это определенная рыба (лосось, тунец, угорь и пр.).
- Футомаки. Этот вариант более толстый, в нем используется сочетание начинок. Как и хосомаки, они заворачиваются в водоросли. Могут содержать, к примеру, огурец, сыр и рыбу.
- Урамаки. Так называют вывернутые роллы. В них нори удерживает начинку, а рис обволакивает все сверху. В качестве обертки может использоваться рыба, также часто их сверху посыпают икрой или кунжутом.
Попробуйте разные варианты и подберите тот, который придется по вкусу именно вам!