Робот в гостях у воспитанников «Созвездия»

Максим Шарипов: Мечтаю стать шофером, поэтому я сконструировал чудо-машину с кабиной, корпусом, в багажнике есть запасное колесо, ключ для ремонта и еще обогреватель, чтобы зимой не замерзнуть. Моя машина волшебная, она не только ездит по земле, но еще может летать.

Алёша Прик: Я занимаюсь в группе, которая называется «Золушка». В следующем году уже буду выпускником детского сада. Хочу стать кондитером, мне нравится делать торты, пирожные. Буду делать только вкусные, из натуральных продуктов. Конечно, с помощью разной техники. Поэтому мне надо изучать кондитерское оборудование. И одно я уже знаю – это кондитерский мешок, с помощью которого можно делать красивые розочки на торте.

Марк Щербаков: А я сконструировал динозавра. Он умеет плавать и передвигаться. У нас в группе есть специальные конструкторы, есть картинки к ним и мне понравился именно динозавр. Я очень старался и собрал его всего за один день перед тем, как к нам пришли шефы из особой экономической зоны.

Так представляли свои творческие работы юные конструкторы и проектировщики дошкольного учреждения «Созвездие» гостям из компании «Тарис». В ОЭЗ «Дубна» ведущий в России разработчик и производитель робототехнических комплексов для телеинспекции трубопроводов и скважин уже в течение почти 4 лет ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области проектирования роботизированной техники. На встрече с дошкольниками представители компании-резидента демонстрировали новейшую роботизированную систему для телеинспекции трубопроводов SIGMA. Управляемый инженером-испытателем ООО «Тарис» Александром Пуршевым робот телеинспекции высокой проходимости с приводом на все колеса и встроенной современной видеокамерой перемещался по залу и вызывал бурю радостных эмоций у ребят. Все, что видел робот вокруг, отображалось на мониторе пульта управления – удивленные глаза дошколят, их улыбки, изумление, любопытство. В это время главной задачей специалистов компании было доходчиво рассказать детям о возможностях новой разработки и ее преимуществах.

Несмотря на то, что ребята еще маленькие, они творческие, любят собирать поделки из конструктора и вполне понимали, для чего предназначена новая система телеинспекции, - говорит технический директор ООО «Тарис» Сергей Гробов. - Мне легко было общаться с такой любознательной аудиторией, у меня своих двое детей. В наше время не было таких возможностей, как у этих ребят, а в современном мире применение роботов уже никого не удивляет. Очень радует, что в этом детском саду так много внимания уделяется техническому творчеству, работе с конструктором. Это развивает воображение, интеллект ребенка, помогает подготовиться к школе. Педагоги просто молодцы.

Молодцы педагоги организовали в «Созвездии» не одно направление по интересам. Здесь успешно в течение уже двух лет работают программы «Растим юных инженеров Подмосковья» и «Растим династии инженеров», которые дают свои положительные результаты. Ребята конструируют, проектируют, используя самые различные виды обучающих конструкторов, в том числе электронных. Это развивает воображение, прививает желание творить, наблюдать и сравнивать, аргументировать свою точку зрения. Таким образом у них развивается инженерное мышление и техническая изобретательность. Воспитанники «Созвездия» участвуют в городских и областных конкурсах технической направленности «Таланты Подмосковья», «Юные изобретатели», занимают на них призовые места. А сегодня коллектив осваивает новый проект.