Резидентом особой экономической зоны «Дубна» компания «Энкор» стала два года назад, поэтому в сентябре инвестор отмечает двойной праздник - разрешение на ввод собственного объекта в эксплуатацию подтверждает завершение строительства и выполнение работ в соответствии со всеми нормами и требованиями. Строительство велось в запланированном графике и благодаря слаженной работе команды проекта завершено на 8 дней раньше срока.

На новом заводе, расположенном на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», будет налажено производство высокотехнологичного электротехнического оборудования переменного и постоянного тока напряжением до 220 кВ в модульном комплектно-блочном исполнении и устройств, применяемых при сооружении, реконструкции и модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры, метрополитенов России, а также систем городского электрифицированного транспорта и электросетевого комплекса страны.

Напомним, что площадь объекта первой очереди составляет 12 000 кв. метров. В настоящее время на заводе уже создано 160 новых рабочих мест, и большая часть специалистов - это жители Подмосковья. В будущем, следуя стратегии расширения производственных мощностей, команда сотрудников увеличится до 240 специалистов по первой очереди строительства и до 450 - по всему проекту.

А компания Volvo уже выпускает современную высокотехнологичную продукцию - эмуляторы мочевины Adblue для грузовиков. Эмулятор мочевины для Вольво - электронный прибор, позволяющий автомобилю видеть систему AdBlue (мочевину) как исправно работающую, даже если она не является таковой: двигатель не будет ограничивать мощность и обороты из-за неисправной системы AdBlue SCR или отсутствия мочевины в баке AdBlue, а расход топлива восстановится в случае, если он был повышен из-за ограничения мощности.