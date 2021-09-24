Резидент ОЭЗ «Дубна» достигает новых высот в IT-отрасли

пятница, 24 сентября 2021 | 10:58    
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В сентябре этого года исполнилось 9 лет с момента получения Progressive Media статуса резидента ОЭЗ «Дубна». За это время компания достигла значимых результатов и к настоящему моменту одновременно обслуживает и развивает свыше 70 интернет-проектов.

Progressive Media более 14 лет специализируется на разработке digital-проектов повышенной сложности. Команда помогает создавать и развивать высоконагруженные интернет-проекты для российских и международных холдингов. В числе клиентов резидента ОЭЗ «Дубна» такие известные бренды, как HOFF, Herbalife, Danone, Теле2, re:Store, Samsung, Lego, New Balance, DKNY, Skillbox, другие крупные компании России и мира.

В прошлом году наша компания впервые приняла участие в рейтинге Adindex - одного из самых известных отраслевых изданий рынка рекламы и маркетинга, - рассказал генеральный директор Progressive Media Алексей Беребин. - По результатам интегрального рейтинга «Веб-продакшен» заняла 2 место, а в срезе по качеству оказываемых услуг стала лидером. И уже не первый год мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге Рунета, в 2020 году, к примеру, заняли 1 место как разработчик e-commerce проектов премиум-сегмента. Опыт и экспертиза наших специалистов подтверждены компанией 1С-Битрикс. Мы являемся ее партнером и входим в число 20 компаний среди 15 тысяч партнеров 1С-Битрикс, которые имеют компетенцию «Крупные корпоративные внедрения», подтверждающую опыт в разработке сложных проектов для корпораций и холдингов.

Команда Progressive Media постоянно пополняет список своих достижений. Так, недавно компания получила сертификат от одного из ключевых рейтинговых агентств на digital-рынке России - RUWARD на высший грейд А+ по заказной веб-разработке полного цикла. Документ подтверждает соответствие ряду критериев, которые необходимы для работы по различным digital-услугам с крупными клиентами, и является гарантией того, что у агентства есть необходимые ресурсы, опыт, экспертиза в определенных отраслях и компетенции для выполнения сложнейших задач заказчика.

На данный момент в штате команды Progressive Media уже больше 100 IT-специалистов. В планах резидента ОЭЗ «Дубна» - продолжить активный рост, создание новых рабочих мест, реализация перспективных проектов, которые помогут многочисленным клиентам компании достигать новых высот в развитии их бизнеса.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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