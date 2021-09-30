Разработку резидента ОЭЗ «Дубна» оценили профессионалы в сфере медицины

четверг, 30 сентября 2021 | 15:37    
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Икс Ред Групп» приняла участие в двух крупных форумах, организованных РОСОМЕД, участникам которых была представлена новейшая разработка инвестора – интерактивный комплекс по проведению хирургических операций, в основном, для обучения студентов медвузов.

Виртуальный интерактивный обучающий комплекс по проведению операций SURGERY VR, разработанный резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «ИКС Ред Групп», продолжает завоевывать популярность в среде преподавателей и студентов медицинских вузов и специалистов хирургов нашей страны. Напомним, что уникальный комплекс был создан при поддержке Фонда Бортника, а также Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и позволяет отрабатывать основные практические навыки проведения хирургических операций виртуально, без риска для пациентов.

На днях интерактивный комплекс был представлен сразу на двух крупных мероприятиях, основным организатором которых выступило Российское общество симуляционного обучения в медицине, – Х Юбилейном съезде РОСОМЕД и Международной конференции «Симуляционное обучение в медицине: опыт, развитие, инновации». В форумах, которые прошли в Нижнем Новгороде, приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты медицинского образования, а возможность общения в формате онлайн позволила значительно расширить аудиторию.

Интерактивный обучающий комплекс для студентов медицинских вузов и учащихся медицинских средних специальных заведений, а также слушателей системы медицинского непрерывного профессионального развития представили на выставке, в ходе которой также была возможность общения в виртуальном пространстве.  Пояснения давали генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов и ведущий разработчик проекта Артём Знобищев. Активное обсуждение нового комплекса, в котором приняли участие не только представители учебных заведений медицинской направленности, но и руководители симуляционно-тренинговых центров, а также производители и поставщики симуляционного оборудования, продемонстрировало заинтересованность в разработке и хорошие перспективы по ее внедрению.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
технологии
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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