Раскладка оральной вакцины против бешенства

вторник, 14 сентября 2021 | 14:13    
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В период 21.09.2021 - 30.09.2021 года будет осуществлена третья раскладка оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» Талдомская ветеринарная станция информирует:
В соответствии с указанием Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области  в целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных в период с 21.09.2021 года по 30.09.2021 года будет осуществлена третья раскладка оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
Раскладка вакцины будет проводиться на территориях лесных фондов Московской области, в том числе с использованием средств малой авиации, для распределения вакцины в труднодоступных местах.
Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключен контейнер с вакциной.
Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений.
Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки.

ГБУВ  МО «Терветуправление №2»
Тел.: 8-496-206-37-11, Талдомская ветеринарная станция, г.Талдом, ул.Советская, 12.
Тел.: 8-496-219-65-05, Участковая ветеринарная лечебница г.Дубна, г.Дубна, Коммунальный проезд, д.5.

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