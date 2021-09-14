Раскладка оральной вакцины против бешенства

ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» Талдомская ветеринарная станция информирует:

В соответствии с указанием Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных в период с 21.09.2021 года по 30.09.2021 года будет осуществлена третья раскладка оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

Раскладка вакцины будет проводиться на территориях лесных фондов Московской области, в том числе с использованием средств малой авиации, для распределения вакцины в труднодоступных местах.

Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключен контейнер с вакциной.

Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений.

Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки.

ГБУВ МО «Терветуправление №2»

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