1. Общие сведения: публичные слушания по вопросу отмены документации по проекту планировки территории «Российского центра программирования в г. Дубне», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Московской области от 15.12.2006 № Р-1776, в части земельного участка согласно прилагаемой схеме в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дубны Московской области, «Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Дубна Московской области» (далее – Положение), утвержденным решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 29.11.2018 № РС-15(64)-116/41 и на основании обращения ООО «Специализированный застройщик» СК 105 ЭЛЕМЕНТ» от 27.07.2021 № 03/07/21 (вх. № 108Вх-10460 от 28.07.2021).

2. Сроки проведения публичных слушаний: 13.09.2021.

3. Формы оповещения о начале публичных слушаний:

- постановление о назначении от 09.08.2021 № 108ПА-575 и оповещение о начале публичных слушаний по вопросу отмены документации по проекту планировки территории «Российского центра программирования в г. Дубне», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Московской области от 15.12.2006 № Р-1776, в части земельного участка согласно прилагаемой схеме опубликовано в официальном печатном издании «Вести Дубны» №31 (626) от 11.08.2021 и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. о. Дубна Московской области, http://www.naukograd-dubna.ru.

4. Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проводилась с 09.08.2021 по 10.09.2021 с 9:00 до 18:00 в 511 кабинете Администрации г.о. Дубна Московской области по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, посредством направления с использованием почтовой связи, на электронную почту ugd@godubna.ru, через Интернет-приемную на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области http://www.naukograd-dubna.ru/feedback/index.

5. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: публичные слушания состоялись в режиме видео-конференц-связи 13.09.2021 в 15:00 по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/88182528423?pwd=eDliQUduM3VrRGViaGpMbGVBWUJQdz09.

Участники публичных слушаний:

Председатель публичных слушаний – Заместитель главы Администрации г.о. Дубна Московской области – Степаненко Алексей Александрович;

Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы Администрации г.о. Дубна Московской области – Максим Николаевич Виноградов;

Начальник отдела градостроительства Администрации г.о. Дубна Московской области – Коняев Андрей Владимирович;

Эксперт отдела градостроительства – Кузнецова Алена Вячеславовна.

На публичные слушания через Интернет – приемную зарегистрировалось 5 человек.

6. Ранее поступившие замечания и предложения:

За период с 09.08.2021 по 10.09.2021 предложений и замечаний не поступило.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.

7. Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 13.09.2021 № 8.

8. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по вопросу отмены документации по проекту планировки территории «Российского центра программирования в г. Дубне», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Московской области от 15.12.2006 № Р-1776, в части земельного участка согласно прилагаемой схеме: публичные слушания считать состоявшимися; предложений и замечаний нет.