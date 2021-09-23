Проверка авто по ВИН-коду – важный этап покупки подержанного авто

Но все же подержанные авто имеют огромный недостаток – огромный риск при проведении сделки о покупке/продажи. Продавец может предложить украденный автомобиль или машину с очень серьезными неполадками некогда попадавшую в аварию.

Гарантия для покупателя

Важно понимать, что проверка авто по вину должна в обязательном порядке быть выполнена всеми автолюбителями, решившими купить машину с рук. Благодаря коду человек может узнать следующую информацию:

общие данные о покупаемой машине: страна, год выпуска, модель, марка, цвет, вид кузова, тип топлива, двигатель и т.д.;

была ли машина участницей аварии;

кем были ее предыдущие владельцы;

все операции с автотранспортным средством: снятие, постановка на учет, замена техпаспорта, выдача его копии и прочее.

При помощи программы возможно получить информацию о том, пребывает ли авто в розыске.

Особенности ВИН-кода

Персональный код каждого автотранспортного средства состоит из знаков: символов латиницы и цифр. Их структура регламентируется с помощью ISO. Номер может быть помещен в разлитых местах:

дверная рама;

щиток около ветрового стекла;

передняя часть мотора;

теплоизоляционная перегородка;

руль и т.д.

ВИН-код также обязательно прописывается в техпаспорте, страховке, гарантийном талоне из салона техосмотра.

Особенности кода

Комбинация из 17 знаков распределяется на три отдельных сегмента. Первый состоит из 3 символов, второй из 6, а третий из 8. Каждый отображает свою информацию. Кроме того, код включает контрольное число, которое можно вычислить, только применив специальный алгоритм. Благодаря этому уникальному числу код поделать практически невозможно.

Сервис способен определить комбинацию многих автомобильных марок мира. Так, для проверки Мини Купера или BMW, используется официальная база концерна BMW. Данные о продукции автомобильного производителя VAG (о машинах Ауди, Шкода и Сеат) доступны в записях компании от 1993 года. Полные отчеты об обслуживании дилерских центров Mercedes-Benz находятся в доступе с 2005 года.

Информация по ВИН-коду необходима покупателям не только для того, чтобы убедиться в честности продавца. Она является гарантией безопасности на дороге. Ведь код способен рассказать и о том, нужен ли автомобилю капитальный ремонт и не находится ли он в угоне.