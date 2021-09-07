Прощание с легендой: умер Жан-Поль Бельмондо

Он завершил свою карьеру в кино еще в 2015-м, но казалось, что на самом деле он не уйдет никогда. Его герои сохраняли молодость вечно — даже если погибали в финале, как Мишель Пуакар в годаровском «На последнем дыхании» или майор Жосс Бомон во всенародно любимом «Профессионале». Для нас, в России, Жан-Поль Бельмондо был практически своим — с тех самых пор, как на экраны еще советской страны в 1970-х начали выходить фильмы с его участием. Сегодня, 6 сентября, актера — одного из величайших в истории французского кинематографа — не стало.

Заслуги Бельмондо в кино общеизвестны и общепризнанны; для культурного француза он еще и большой театральный актер, сыгравший за свою долгую жизнь на сцене четыре десятка ролей. Великий офицер орденов Почетного легиона и «За заслуги», высших государственных наград Франции, для нас он был — и теперь останется навсегда — равновелик прежде всего своим героям.

Это целая эпоха, легенда. Особенно после «На последнем дыхании», когда он открыл новую страницу кино. Другой разговор, что, наверное, дальше он очень во многом использовал то, чего он достиг, и, может быть, не расширил своего диапазона. Но и того диапазона хватило, чтобы он стал звездой и целой эпохой кино. Человек обаяния невероятного, с фантастической аурой. Я видел его на одном из кинофестивалей: он шел в ореоле восторга людей. Причем это были не просто аплодисменты — было видно, что идет легенда. Никита Михалков, Актер, режиссер, народный артист РСФСР:

По иронии судьбы и капризу советской цензуры, отечественный зритель познакомился с Бельмондо, начавшим карьеру в 1950-х у Годара и снискавшим славу как обладатель самого выразительного лица «новой волны» французского кинематографа, довольно поздно. В 1970-х Бебель (как запросто звали его на родине) уже вовсю снимался в самой разной кинопродукции, не всегда и самого высокого качества, — от комедий до лихих боевиков. Французское кино вообще было у нас популярно — по ряду причин фильмы оттуда считались «прогрессивным кинематографом», хотя иногда и требовали вмешательства ножниц, дабы привести к нормам социалистических приличий.

Имена Пьера Ришара, еще молодого тогда Депардье, Бурвиля и комик-группы «Шарло» были известны, пожалуй, каждому советскому зрителю. Но лишь одного актера упоминали в контексте по имени. Люди ходили на комедии, ходили на «про любовь», ходили на приключенческие фильмы (слово «боевики» было еще не в ходу — по крайней мере, применительно к нашему прокату). И ходили «на Бельмондо» — без различия, появлялся ли он на белом полотне экрана в роли полицейского комиссара, обаятельного мошенника, суперагента или замученного обстоятельствами буржуа (иногда в нескольких ролях за раз). В известной шутке про «политического деятеля эпохи Аллы Пугачевой» имя примадонны можно было, пожалуй, заменить лишь на Высоцкого. Или — Бельмондо.

Он родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо, средним из троих детей. Артистизм был присущ ему с малых лет, еще в школе он колебался перед выбором: стать ли спортсменом или актером? Впрочем, профессиональный спорт тогда подразумевал не столь уж много опций — бокс, автогонки да, пожалуй, набиравший популярность в послевоенной Европе футбол. И в 20 лет Жан-Поль поступил на учебу в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, лучшую театральную школу Франции. Там осваивала ремесло великая Сара Бернар; из этих стен вышли к славе Жерар Филип и Жанна Моро. Жан-Полю Бельмондо суждено было продолжить список знаменитых выпускников.

Впрочем, старт кинокарьеры не обещал большого успеха: все эпизоды с участием Бельмондо в фильме «Мольер» в финальную версию не попали. Зато в следующей картине, криминальной драме «Будь красива и помалкивай», он появился на экране с Аленом Делоном — для которого, впрочем, фильм тоже был дебютом. В 26 же к Бельмондо пришла настоящая, всемирная слава. Роль неотразимого негодяя Мишеля Пуакара в «На последнем дыхании» Годара, одном из важнейших фильмов нового французского кино — да и вообще кино ХХ века, — сделала начинающего французского актера звездой мирового масштаба. Последовали роли в таких великих картинах, как «Безумный Пьеро» все того же Годара, «Чочара» Витторио де Сика, «Вор» Луи Малля, «Сирена с “Миссисипи”» Франсуа Трюффо, «Доктор Пополь» Клода Шаброля.

Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо пройдет 9 сентября в парижском Доме инвалидов. Церемония пройдет в формате «национальной дани почтения» - такой формат похож на национальную похоронную церемонию, однако решение о ней во Франции должен принимать президент. А в Москве и Московской области заказать ритуальные услуги можно в компании «Городская ритуальная служба», которая была сформирована для того, чтобы повысить качество ритуальных услуг, которые предоставляют компании «Ритуал».