Преференция «Третий лишний» коснется медицинской продукции резидентов ОЭЗ «Дубна»

Данное предложение Минпромторга России – еще один шаг в реализации политики импортозамещения в здравоохранении, последовательно проводимой руководством страны. Напомним, что постановление правительства РФ № 102 («Третий лишний»), которое было принято еще в 2015 году, предоставляет преференции для продукции отечественного производства при осуществлении государственных закупок. Благодаря этому деньги бюджета страны на уходят зарубежным компаниям, а остаются для развития экономики России.

Надо отметить, что список медицинских изделий, который входит в данное постановление правительства, расширяется постоянно, - поясняет генеральный директор группы компаний «Юнимед» и председатель совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов. - Последний раз изменения вносились в марте 2021 года, тогда в обновленный перечень вошли 6 видов медицинских изделий. Сейчас, в результате очередного анализа производственных мощностей российских предприятий, предложено внести в список «Третий лишний» еще 4, в том числе, двусторонние иглы для взятия венозной крови.

Двусторонние иглы — это неотъемлемая часть вакуумной системы, в которую берется кровь для выполнения всех без исключения ее анализов. Потребность в такой продукции у лечебных учреждений огромна, особенно в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Производственный потенциал российских предприятий уже сегодня позволяет на 70% обеспечить спрос отечественного здравоохранения и в современных вакуумных пробирках для взятия крови, которые по качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам. Заводы двух самых крупных российских производителей этой продукции - «Эйлитон» и «Гранат Био Тех» работают на территории особой экономической зоны «Дубна», где для резидентов созданы максимально благоприятные условия для развития современного производства. Несколько лет назад обе компании организовали серийное производство вакуумных пробирок для взятия венозной крови, а затем приступили к следующему этапу – выпуску игл для этих пробирок, таким образом, став первыми в стране производителями всех компонентов системы для взятия венозной крови.

Системы для взятия крови, наряду с одноразовыми шприцами, являются стратегически важными медицинскими изделиями. Их производство в России, в том числе на площадке ОЭЗ в Дубне, а также включение в перечень постановления правительства РФ № 102 позволит значительно снизить зависимость отечественного здравоохранения от импорта.