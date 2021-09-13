Прививка против гриппа

понедельник, 13 сентября 2021 | 14:19    
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Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают до 15% населения земного шара. Грипп и ОРИ (острые респираторные инфекции) составляют 95% всех инфекционных заболеваний в мире.

Периодически повторяясь, грипп и ОРИ отнимают у нас суммарно около года полноценной жизни. Человек проводит эти месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости, головной болиотравления организма ядовитыми вирусными белками.

При тяжелом течении гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердцаисосудовпневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. Чтобы не допустить осложнений, ни в коем случае не занимайтесь самолечением!!!

Что делать, чтобы предупредить заболевание:

- Привиться против гриппа!!!

Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Высокий титр антител, вызванный прививкой, держится несколько месяцев и начинает падать спустя 6 месяцев после вакцинации, поэтому прививаться следует до начала эпидемического подъема, т.е. до ноября месяца. Прививки проводятся в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

- Принимать поливитамины, лекарственные средства для профилактики гриппа на выбор (интерферон, оксолиновая и вифероновая мази, афлубин и др.).

- В дополнение использовать такие немедикаментозные средства, как отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай.

- При общении с больным гриппом и ОРВИ использовать ватно-марлевую повязку!

- Отказаться от рукопожатий, чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий!

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