Прививка против гриппа

Периодически повторяясь, грипп и ОРИ отнимают у нас суммарно около года полноценной жизни. Человек проводит эти месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости, головной боли, отравления организма ядовитыми вирусными белками.

При тяжелом течении гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердцаисосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. Чтобы не допустить осложнений, ни в коем случае не занимайтесь самолечением!!!

Что делать, чтобы предупредить заболевание:

- Привиться против гриппа!!!

Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Высокий титр антител, вызванный прививкой, держится несколько месяцев и начинает падать спустя 6 месяцев после вакцинации, поэтому прививаться следует до начала эпидемического подъема, т.е. до ноября месяца. Прививки проводятся в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

- Принимать поливитамины, лекарственные средства для профилактики гриппа на выбор (интерферон, оксолиновая и вифероновая мази, афлубин и др.).

- В дополнение использовать такие немедикаментозные средства, как отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай.

- При общении с больным гриппом и ОРВИ использовать ватно-марлевую повязку!

- Отказаться от рукопожатий, чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий!