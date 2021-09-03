Причины появления протечек в фундаменте

Гидроизоляция фундамента под ключ должна производиться как с подвальным помещением, так и без него. Фундамент сооружений непрерывно контактирует с подземными водами, и возникновение на цоколе сооружения влажности либо плесени означает, что присутствуют дефекты при обустройстве гидроизоляции фундамента или подвала здания.

Давление грунтовых вод на фундамент сооружения порождает возникновение щелей в конструкции здания. Данные ситуации возникают, если при разработке проекта не учтены особенности грунта и некачественно произведена гидроизоляция фундамента и подвала.

Протечки прослеживаются в местах некачественной гидроизоляции шовных соединений, а также на стыке стен. Гидроизоляция отверстий опалубки материалом, который выдавливается под усадкой сооружения, либо смывается под воздействием воды является основанием проникновения воды внутрь подвального помещения. Данное явление прослеживается при отсутствии гидроизоляции на участках ввода трубопроводов.

Способы устранения протечек

Для обустройства гидроизоляции фундамента и подвала применяются различные технологии. Для рулонной и обмазочной технологии обустройства гидроизоляции необходимо, чтобы обрабатываемая площадь была более 4% сухости, этого не всегда можно добиться. При выполнении рулонной гидроизоляции требуется осуществление подготовки к работам и применение прижимных стройматериалов. Ключевыми минусами рулонной гидроизоляции является возможность неплотной укладки, и вероятность порыва рулонных стройматериалов.

В свою очередь, инъекционная технология обладает приличной адгезией вне зависимости от уровня влажности. А также гидроизоляция способом инъектирования может использоваться для обустройства площадей разного вида, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости:

В фундаментной основе.

В стыковочных соединениях цокольной части и стенами.

На участках ввода коммуникаций.

В отверстиях опалубки.

Меж фундаментом и почвой.

Инъекционная гидравлическая изоляция применяется для защищённости углублённых сооружений разнообразного предназначения. Инъекция смесей в фундамент сооружений выполняется изнутри конструкции. Мембрана выполняет защищённость от эрозии ключевого стройматериала и коррозии металлических компонентов арматуры.

Гидроизоляция стен подвала https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/gidroizolyatsiya-podvala может осуществляться как в процессе строительства сооружения, так и в процессе его эксплуатации. Однако, не стоит пренебрегать гидравлической изоляцией подвального помещения, чтобы в жилую или рабочую часть сооружения не проникала влага, и не распространялась плесень и грибок, которые негативно влияют не только на само помещение, но и на состояние человека. Сделав гидроизоляцию, Вы побережёте своё здоровье.