Предстоящее благоустройство в Левобережье обсудили с жителями

Предварительно дубненцам представили для изучения проекты строительства дорог и тротуаров, а также предложили прочистить дренажные канавы и сделать закрытую дренажную систему.

График проведения работ: с 13 сентября до 30 октября. На некоторое время будет ограничен въезд и выезд, придется немного потерпеть.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования: 95% – средства из областного бюджета, 5% – из городского.