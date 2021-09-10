Предстоящее благоустройство в Левобережье обсудили с жителями

пятница, 10 сентября 2021 | 17:07    
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Встречи проводятся поочередно в каждом из шести переулков, где пройдут дорожные работы: Красноармейский, Пушкинский, Фрунзенский, Кировский, Восточный, Чапаевский.

Предварительно дубненцам представили для изучения проекты строительства дорог и тротуаров, а также предложили прочистить дренажные канавы и сделать закрытую дренажную систему.

График проведения работ: с 13 сентября до 30 октября. На некоторое время будет ограничен въезд и выезд, придется немного потерпеть.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования: 95% – средства из областного бюджета, 5% – из городского.

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