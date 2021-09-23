Предназначение наматрасников

четверг, 23 сентября 2021 | 12:11
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Наматрасник является полезным и практичным предметом постельного белья, поскольку способен повысить уровень ортопедических и анатомических свойств матраса, его износостойкость, а также комфорт сна.
Каждый человек должен понимать, что наматрасник является не заменой простыни, а необходимой для матраса вещью, поскольку производители настоятельно рекомендуют не снимать чехол и, тем более, не подвергать его машинной стирке. Дело в том, что для изготовления чехла используются прочные дышащие натуральные ткани, которые после стирки сильно усаживаются.
Зачем нужны наматрасники
В зависимости от типа, чехол может решать либо одну, либо несколько разнонаправленных задач, о которых нам рассказали сотрудники ТОП-Матрас.ру:
- Защитный наматрасник предназначен для защиты изделия для сна от механических повреждений и сухого загрязнения. Является наиболее простым и экономичным изделием, выполненным, в большинстве случаев, из дышащей натуральной или искусственной ткани.
- При помощи влагонепроницаемого чехла можно, кроме предыдущих задач, защитить матрас от попадания влаги. Наружная сторона может быть как махровой, так и гладкой, для ее изготовления используется хлопковая ткань, микрофибра и т.п. Она приятна при тактильном контакте и обеспечивает вентиляцию изделия. Внутренний слой изготовлен из плотной мембраны, не пропускающей влагу. Изделие рекомендуется для использования в гостиницах, больницах, а также при обильном потоотделении спящих.
- Мягкие ортопедические модели используются для повышения комфорта сна (коррекции жесткости матраса). Высота изделия – от 3 до 7 см, для изготовления чаще всего используется натуральный/искусственный латекс либо меморикс.
- Средне жесткий вариант используется для увеличения высоты спального места, а также коррекции жесткости матраса и сглаживания неровностей постели. Для изготовления используется пенополиуретан, натуральный латекс, меморикс, струттофайбер либо холлофайбер.
- Жесткий ортопедический используется для существенной коррекции жесткости мягкого матраса. Высота чехла – от 3 до 6 см, для изготовления используют кокосовую койру либо бикокос.
- Комбинированный вариант, по словам сотрудников ТОП-Матрас.ру, представляет собой комбинацию различных по жесткости материалов (латекса или ППУ с кокосовым волокном, к примеру). Этим можно добиться любой жесткости изделия.