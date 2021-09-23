Предназначение наматрасников

Каждый человек должен понимать, что наматрасник является не заменой простыни, а необходимой для матраса вещью, поскольку производители настоятельно рекомендуют не снимать чехол и, тем более, не подвергать его машинной стирке. Дело в том, что для изготовления чехла используются прочные дышащие натуральные ткани, которые после стирки сильно усаживаются.

Зачем нужны наматрасники

В зависимости от типа, чехол может решать либо одну, либо несколько разнонаправленных задач, о которых нам рассказали сотрудники ТОП-Матрас.ру: