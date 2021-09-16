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Правила использования гаджетов в лесу напомнили дубненцам

четверг, 16 сентября 2021 | 16:37    
Новости
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В разгар грибного сезона самая распространенная опасность – заблудиться в лесу. Мингосуправления Московской области составило список советов, как с помощью современных технологий обезопасить себя и своих близких во время похода в лес.
  • Основное правило: отправляясь в лес, обязательно сообщите близким или друзьям подробную информацию о том, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Если вы не придёте вовремя, вас скорее начнут искать.
  • Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор. Прежде чем идти в лес, изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться. Для отслеживания маршрута возьмите туристический навигатор или загрузите офлайн-карту в телефон.
  • Как только вы поняли, что потерялись, остановитесь, не делайте лишних шагов и попробуйте позвонить. Если на телефоне отображается «Нет сети», вы все равно можете набрать 112 или выбрать опцию «экстренный вызов».
  • Если в лес собираются ваши близкие, особенно люди пожилого возраста, можно отслеживать их координаты, установив специальное приложение. Услугу можно подключить у всех основных мобильных операторов на любой, в том числе кнопочный, телефон.

Также доступ к местоположению можно подключить в мобильном приложении Московской области «112 МО» http://112mo.ru/qr. Для этого нужно добавить номера родственников в список своих контактов и разрешить отслеживание геопозиции.

  • Если близкий человек заблудился в лесу, как можно быстрее подайте в полицию заявление о пропаже. Если у потерявшегося работает телефон, не надо настойчиво ему звонить, пытаясь определить его местоположение. Лучше оставить эту задачу профессионалам и сэкономить заряд телефона потерявшемуся.
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