Повестка дня работы Совета депутатов городского округа Дубна на 16 сентября 2021 года

14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. Об исполнении бюджета города Дубны за 1 полугодие 2021 года
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Дубне, утвержденное решением Совета депутатов города Дубны Московской области от 07.08.2014 г. № РС-12(93)-85/36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дубне»
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам
(председатель – Викулин Ярослав Николаевич)
3. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич
4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович