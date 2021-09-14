Повестка дня работы Совета депутатов городского округа Дубна на 16 сентября 2021 года

14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)

1. Об исполнении бюджета города Дубны за 1 полугодие 2021 года

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Дубне, утвержденное решением Совета депутатов города Дубны Московской области от 07.08.2014 г. № РС-12(93)-85/36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дубне»

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам

(председатель – Викулин Ярослав Николаевич)

3. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович