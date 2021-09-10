«Потаённая Русь»

В основе экспозиции – предметы из фондов музея и личных коллекций жителей Дубны, Кимр, Талдома, Москвы и Санкт-Петербурга.

Редкие книги XVII-XIX веков, иконы, кресты и складни, костюмы, кацея (ручное кадило), лестовки (разновидность четок), фрагменты керамического алтаря Конаковского завода купца Матвея Кузнецова.

Среди уникальных вещей – книга из библиотеки матери известного предпринимателя и мецената Саввы Морозова, происходившего, как известно, из старообрядческой купеческой династии. А также деревянные миниатюры кимрского скульптора Ивана Абаляева, чье имя внесено во Всемирную энциклопедию наивного искусства, и – большая редкость – его картина в стиле примитивизма.

Музей благодарит за активное участие в проекте религиоведа Вячеслава Пелевина, ученого секретаря Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Дениса Ермолина, замдиректора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергея Балашова, председателя Московского областного фонда «Наследие» Игоря Даченкова, которые предоставили большое количество экспонатов и поделились ценной информацией о старообрядцах.

Выставка работает в Музее Дубны с 18 сентября.