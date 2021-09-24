«Посвящение в пешеходы»

пятница, 24 сентября 2021 | 10:45    
Общество
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В рамках недели безопасности дорожного движения в детском саду «Созвездие» прошло традиционное мероприятие под названием «Посвящение в пешеходы». Правила дорожного движения должен знать и соблюдать каждый! Этому утверждению следуют в детском саду.

Мероприятие проходило в игровой форме, дошколята попали в сказочную страну Светофорию, где должны были помочь навести порядок Светофору Светофоровичу. Ребята вспоминали правила дорожного движения, отгадывали загадки о транспортных средствах, познакомились с дорожными знаками. Юные пешеходы стали главными героями праздника. Они с радостью принимали участие в конкурсах, отвечали на все вопросы и загадки. Приглашенным гостем на мероприятии стал сотрудник Госавтоинспекции Дубны. Она рассказала ребятам, как важно знать правила дорожного движения и соблюдать их, а так же о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы, которые позволяют быть заметными в темное время на расстоянии около 200 метров.

В завершении праздника наступил торжественный момент — «Посвящение в пешеходы». Дошколята торжественно произнесли клятву: «Я, торжественно клянусь: ходить только по тротуару, переходить дорогу только по пешеходному переходу, соблюдать все сигналы светофора, не разговаривать и не пользоваться мобильным телефоном, не слушать музыку в наушниках при переходе дороги, быть вежливым и внимательным пешеходом». Надеемся, что знания, которые дошколята получили на празднике, станут основой их дальнейшего безопасного передвижения по улицам города.

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