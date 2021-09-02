Пошив промоформы для промо акций

Обычно персонал носит бейсболки, фартуки или футболки с логотипом компании, но встречаются и другие виды одежды: платья, костюмы, наряды. Таким способом можно повысить интерес к акции и продукции, которая представлена на мероприятии. Промо акция превращается в настоящее шоу, у зрителей поднимается настроение, и они лучше запоминают компанию и ее продукцию.

Проведение промо акций – сложная и ответственная работа с большим количеством этапов, одни из которых является разработка и пошив промо формы. Обычно этот аспект поручают профессионалам данного направления, которые знают, какой должна быть форма, чтобы запомнится потенциальным клиентам. Ведь успешное проведение акции во многом зависит от креативной модели одежды с учетом фирменного стиля компании. Подбор ткани, расцветок, фурнитуры, аксессуаров, оригинальных конструкций – все эти нюансы способны стать залогом успеха. Первое впечатление всегда зависит от одежды. По ней покупатели будут судить о продукции и компании, задействованных в рекламе. Имидж – это не то, на чем стоит экономить. Если промоутеры на акции будут в дешевых и унылых костюмах, то это вызовет сомнения у потребителей в уровне компании.

Промо формой чаще всего выступают костюмы, футболки, бейсболки и другая одежда, на которую наносят логотип компании. Этот маркетинговый ход всегда выгоден и является беспроигрышным вариантом для продвижения товаров и услуг. Промо форма подбирается исходя из особенностей акции. Так бейсболки с логотипом прекрасно подходит для мелкой рекламной акции, чтобы промоутеры могли выделиться из общей массы людей. Это вариант для уже известных и узнаваемых брендов. Компании розничной торговли и операторы мобильной связи часто предпочитают футболки с яркими принтами у персонала на своих акциях. Футболка сама по себе – популярный и доступный вид промо одежды, а яркий принт делает ее запоминающей и привлекающей внимание. В холодное время года вместо футболок персонал одевает куртки или толстовки. Поэтому к выбору одежды на промо акцию необходимо подходить ориентируясь на ее цели и масштабы. И, самое главное, заключается в том, что одежда может сыграть важную роль в успехе всего мероприятия, ведь не зря говорят, что встречают по одежке.