Как пройти аудиторскую проверку, что проверяет аудит?

Что дает аудит?

Во-первых, аудиторская проверка помогает найти недочеты в работе компании и не допустить их в дальнейшем. Также она позволяет своевременно отреагировать на допущенные ошибки.

Во-вторых, благодаря аудиту можно быстро и без лишних затрат улучшить финансовое положение фирмы. Ведь даже самые незначительные недочеты в финансовой отчетности могут привести к значительным потерям.

Как часто проводят проверки?

Согласно законодательству, проведение аудиторской проверки отвечает установленному плану, который составляет руководство предприятия. В большинстве случаев плановые проверки осуществляются раз в три года. При этом они могут проводиться как на всей территории России, так и только на отдельных предприятиях. По итогам проверки составляется заключение, содержащее выводы о допущенных ошибках и, если необходимо, рекомендации по их исправлению. Обычно НКО (некоммерческие организации) проверяют не чаще одного раза в год, а вот ОАО (открытые акционерные общества) — не реже одного раза в два года.

Точное расписание сроков проведения проверок можно узнать непосредственно в налоговой службе или на сайте ФНС РФ. Однако следует учесть, что проверки могут проводиться не только в форме выездных, но и камеральных проверок. Они могут охватывать как все организации, которые работают на территории России, но в рамках налогового контроля, так и конкретные предприятия, в зависимости от того, на что пал выбор проверяющих. Также следует сказать, что для отдельных НКО могут быть установлены дополнительные сроки, которые зависят от различных факторов, например, личная инициатива руководителя организации.

Какие НКО обязаны проходить аудит?

Аудит не входит в сферу ответственности ФНС РФ, поэтому все НКО, которые обязаны пройти его в соответствии с законом, должны обратиться в специализированную аудиторскую компанию и заключить с ней договор на проведение аудита. К числу таких организаций, прежде всего, относятся государственные унитарные предприятия и банки. Но есть и другие организации, которым тоже необходимо проверить свои финансовые и бухгалтерские документы.

Проверка должна производиться по решению исполнительного органа НКО, который самостоятельно и при наличии законных оснований может принять решение о необходимости проведения аудиторской проверки.

Согласно российскому законодательству, установлено несколько требований:

Аудиторская проверка должна проводиться один раз в три года, если иное не оговорено договором; если организация планирует выйти на международные рынки с целью получения инвестиций или кредитов, то она тоже должна пройти обязательный аудит; если в уставе некоммерческой организации предусмотрен запрет на проведение аудиторских проверок, то они тоже не могут быть проведены.

Все без исключения НКО подлежат обязательному аудиту. Решение о проведении аудита должно быть принято на общем собрании членов организации. Если аудиторское заключение требуется для получения международных займов или в случае выхода на международные рынки, то аудиторская проверка РБ может длиться до года.

Если НКО выполняет роль иностранного агента, то ей также нужно проводить аудит. Для того чтобы аудиторы проводили проверку НКО, им должно быть направлено решение о предоставлении им возможности проверить деятельность НКО. В этом решении должны содержаться указания на объем проверки, ее сроки, состав аудиторской группы (если такая группа будет создаваться), а также на последствия в том случае, если проверка не будет проведена.

Для того чтобы некоммерческие организации имели право заниматься аудиторской деятельностью, они должны получить соответствующую лицензию. Лицензия выдается на пять лет и может быть продлена по заявлению лицензиата, если за это время не было выявлено существенных нарушений законодательства, лицензии не были аннулированы или прекращены, а также если не было изменений в деятельности организации (в отношении того же объема работ, тех же лиц).

Нужно ли опасаться аудиторов?

Существует мнение, что организация аудиторской проверки должна быть обязательным, так как на учреждение распространяются ограничения, связанные с получением финансирования из-за рубежа. То есть государство должно знать о том, как расходуются его средства, для того чтобы иметь возможность оценивать их целевое использование, осуществлять меры по контролю за деятельностью НКО и, по необходимости, принимать меры по ограничению или прекращению финансирования НКО со стороны иностранных государств. Если верить этому утверждению, то аудиторы являются неким инструментом государства, призванным ограничить возможности НКО. На самом деле аудит не является для НКО чем-то новым. Так, некоммерческая организация обязана ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе о расходовании денежных средств и использовании иного имущества. Этот отчет также подлежит аудиторской проверке, только проводятся они несколько иначе.

Виды аудиторских заключений

Итак, некоммерческие организации должны предоставлять аудиторское заключение ежегодно. Это требование установлено законодательством. Некоммерческая организация составляет аудиторское заключение по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение составляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. В нем должны содержаться сведения об аудиторской организации, о работниках, непосредственно осуществлявших аудит, и обо всех существенных аспектах деятельности проверяемой организации. Если же компания не нуждается в проведении обязательного аудита, то она вправе сама определять форму аудиторского заключения. Для этого нужно самостоятельно заказать аудиторскую проверку в любой подходящей компании.

Что проверяется при аудите?

Аудиторы проверяют правильность составления финансовой отчетности, а также ее достоверность и соответствие действующему законодательству. Результат аудиторской проверки публиуется согласно правилам (стандартам), разработанным и утвержденным на российском саморегулируемом профессиональном объединении аудиторов. Согласно ст. 5 Закона об аудите обязательный аудит проводится в случаях, если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества; объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн. рублей.