Полезное сотрудничество: Технополис «Москва» в гостях у коллег из Дубны

В состав делегации ОЭЗ «Технополис «Москва» вошли советник генерального директора Лариса Митринская, его заместители - по цифровой трансформации Алексей Данилов, по земельно-имущественным отношениям Юлия Полякова, по развитию Юлия Рочева, а также директор дирекции управления персоналом Екатерина Мазаева и директор дирекции по строительству Павел Рябов. Таким образом фактически были представлены все направления деятельности инновационной территории, так что первая встреча в таком расширенном формате (а от ОЭЗ «Дубна» в ней также приняли участие руководители всех направлений) стала полезной для обеих сторон.

Предварительная обзорная экскурсия по двум площадкам ОЭЗ «Дубна» дала гостям представление о направлениях деятельности ее резидентов и уже действующих предприятиях - как собственных заводах, так и производствах, организованных компаниями на готовых площадях инновационных центров «Ломоносов» на правом берегу и «Менделеев» на левом. Они побывали у трех резидентов – участников Медико-технического кластера Московской области: на заводе «Паскаль Медикал», который выпускает медицинские изделия однократного применения, на предприятии одного из лидеров отечественного рынка в сегменте инноваций и разработок, а также в области высокотехнологичного производства медоборудования под брендом CADUCEUS компании «ВестМедГрупп», имели возможность оценить преимущества продукции «Окей Вижен Технолоджи» – единственной в России оптической компании по выпуску уникальных мягких контактных линз . На предприятии «ТАРИС» – ведущего отечественного разработчика и производителя робототехнических комплексов для телеинспекции трубопроводов и скважин гости узнали, как работает новейшая роботизированная система SIGMA. Также в ходе экскурсии им рассказали об инфраструктурных объектах ОЭЗ, в том числе таких важнейших, как новая котельная и недавно запущенный питающий центр «Долино». Так что к моменту рабочей встречи, которая затем прошла в Конгресс-центре, участники поездки в Дубну уже имели общее представление о территории, резидентах и разговор стал вполне предметным.

У технико-внедренческих зон много общего. ОЭЗ «Технополис «Москва» позиционирует себя как драйвер новой промышленной Москвы, ОЭЗ в Дубне является главной точкой роста наукоемкого производства в Подмосковном регионе. Обе вносят значимый вклад в развитие инновационной составляющей, создают максимально благоприятные условия для размещения у себя российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. На это обратил внимание, открывая встречу, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Александр Волков: «У нас много общих тем, поэтому встреча не должна стать формальным совещанием, в «живом» общении мы можем обменяться опытом в близких для каждой ОЭЗ сферах, найти точки соприкосновения и возможности перспективного сотрудничества как управляющих компаний, так и резидентов», - подчеркнул он.

Особый интерес вызвала презентация, которую представила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. Она рассказала о развитии территории, значимой поддержке правительства Московской области, остановилась на проектах резидентов и услугах, которые оказывает им Управляющая компания, льготах и преференциях, а также высоких показателях деятельности ОЭЗ, где сегодня реализуют свои инновационные проекты уже более 170 резидентов. Руководитель акцентировала внимание на том, что потребности, задачи и цели обеих ОЭЗ схожи, поэтому есть возможность перенять опыт, сформировать кооперацию между предприятиями резидентов по высокотехнологичным направлениям их бизнеса.

Спектр обсужденных вопросов был самым широким, руководители направлений, в том числе, подробно рассказали об особенностях ведения финансово-хозяйственной деятельности, кадрового обеспечения инвесторов, прохождения резидентами таможенного контроля, обслуживания инженерной и дорожной инфраструктуры и многом другом.