Ученица гимназии Мария Сафонова стала лауреатом третьего сезона конкурса «Класс!»

Региональные эксперты определили 50 лучших творческих работ. А имена победителей назвали известные писатели, приглашенные в жюри. Поздравляем ученицу гимназии №11 Марию Сафонову, которая стала лауреатом третьего сезона конкурса «Класс!» вместе с ребятами из Новосибирска, Воронежа, Москвы, Королева и Сыктывкара. Она написала рассказ на тему: «Одиночество в наушниках».

В интервью, которое организаторы брали у каждого финалиста, Маша призналась: «Для меня участие в конкурсе было своеобразным вызовом». И пригласила всех к нам в город: