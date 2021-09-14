Ученица гимназии Мария Сафонова стала лауреатом третьего сезона конкурса «Класс!»

вторник, 14 сентября 2021 | 09:48    
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Подведены итоги Всероссийского литературного конкурса «Класс!». В этом году в нем участвовали более 12500 школьников 8-11-х классов из 30 регионов нашей страны.

 Региональные эксперты определили 50 лучших творческих работ. А имена победителей назвали известные писатели, приглашенные в жюри. Поздравляем ученицу гимназии №11 Марию Сафонову, которая стала лауреатом третьего сезона конкурса «Класс!» вместе с ребятами из Новосибирска, Воронежа, Москвы, Королева и Сыктывкара. Она написала рассказ на тему: «Одиночество в наушниках».

В интервью, которое организаторы брали у каждого финалиста, Маша призналась: «Для меня участие в конкурсе было своеобразным вызовом». И пригласила всех к нам в город:

Живу в прекрасном наукограде Дубна, и это то ещё испытание – быть гуманитарием в городе физиков. Но если без шуток, Дубна – город маленький и очень красивый. Любите, чтобы лес и деревья? Тогда вам в Дубну, леса у нас много. Или вам больше по душе водные красоты? Пожалуйста, у нас две реки, в Дубне начинается канал имени Москвы и есть своё «море» – Московское (так дубненцы называют Иваньковское водохранилище). Культурные мероприятия любите? Круто! Вам точно в библиотеку. Библиотека, в каком-то смысле, просто уникальная – ей много занимаются волонтеры: устраивают литературные квесты, библионочи и ещё много чего интересного. У нас есть камерный театр. Вообще, я свой город очень люблю и могу рассказывать про него очень-очень долго, но сейчас, наверное, ограничусь одной фразой: приезжайте в Дубну, вам тут точно понравится.

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