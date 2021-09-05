Подключайтесь к тарифу "Безлимит Старт"

Популярный тарифный план "Безлимит Старт" https://bezlimit-mts.ru/tariffs/bezlimit-moskva-start/ позволяет общаться без границ и пользоваться интернетом столько, сколько это необходимо. Вас заинтересовал этот пакет обслуживания? Ознакомьтесь с условиями и подключитесь на нашем сайте!

Особенности тарифного плана

Федеральный роуминг включен в абонентскую плату. Звоните в любые города России, не беспокойтесь о доплате за исходящие вызовы. Стоимость звонков по России всегда одинаковая!

Абонентам предоставляется 800 минут для общения по телефону. Входящие вызовы – бесплатные.

В абонентскую плату включены 100 SMS-сообщений. СМС можно отправлять на любые номера.

Клиентам оператора связи, которые обслуживаются по тарифу "Безлимит Старт", предоставляется безлимитный доступ в интернет. Абоненты могут пользоваться мессенджерами, смотреть видео, отправлять письма по электронной почте и решать различные задачи. Выход в интернет возможен в сетях EDGE, 2G, 3G, 4G и LTE. Скорость доступа не снижается даже при высокой загруженности сети.

Бесплатное подключение второго контакта предусмотрено для всех пользователей. Услуга включена в абонентскую плату.

Возможно, в дополнение к новому тарифу вы решите приобрести красивый номер – специально для пользователей нашего сервиса https://bezlimit-mts.ru/numbers/ предусмотрена скидка 90%, которая делает это приобретение максимально выгодным. Подключение стоит 299 рублей (оператор предоставляет скидку 70%).

В поездке в офис продаж нет необходимости. Договор оформляется прямо на нашем сайте https://bezlimit-mts.ru/tariffs/, заключение контракта занимает несколько минут. SIM-карту и документы курьер доставит в любой район Москвы. При необходимости сотрудник нашего сервиса приедет к вам домой или в офис в определенное время.

Пользоваться мобильной связью по условиям подключенного тарифа можно уже в день подачи заявки. Персональные данные нового клиента вносятся в базу оператора за несколько минут. В редких случаях возможны задержки продолжительностью в 2-3 часа, которые связаны с проведением профилактических работ.

Стоимость обслуживания составляет 840 рублей в месяц. Обратите внимание! Услуги и опции, которые не включены в абонентскую плату, оплачиваются дополнительно.

По преимуществам, которые описаны выше, легко понять, почему этот тарифный план так популярен. Абоненты выбирают пакет обслуживания "Безлимит Старт" за большое количество минут и безлимитный интернет. Вы можете подключиться к этому тарифному плану прямо сейчас за несколько минут! И не забудьте о возможностях, которые доступны пользователям, заключающим контракт с оператором связи через наш портал!