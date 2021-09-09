Подходит к завершению дачный сезон. В этот период важно помнить о правилах пожарной безопасности

Напомним, опасность создают сухие ветки и трава, а также оставленный на участке мусор. Также стоит расчистить от металлолома или кирпичей территорию возле окон дома — окна возможный путь эвакуации. Следите, чтобы проезды к дачам и противопожарным водоисточникам были всегда свободными. Сообщить об этой проблеме можно в подразделение пожарной охраны.

При возникновении пожара звоните по номеру 112.