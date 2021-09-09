Подходит к завершению дачный сезон. В этот период важно помнить о правилах пожарной безопасности

четверг, 09 сентября 2021 | 15:28    
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Подходит к завершению дачный сезон. Садоводы почти закончили наводить порядок на участках и начинают готовить свои дачные владения к зиме. В этот период важно помнить о правилах пожарной безопасности.

Напомним, опасность создают сухие ветки и трава, а также оставленный на участке мусор. Также стоит расчистить от металлолома или кирпичей территорию возле окон дома — окна возможный путь эвакуации. Следите, чтобы проезды к дачам и противопожарным водоисточникам были всегда свободными.  Сообщить об этой проблеме можно в подразделение пожарной охраны.

При возникновении пожара звоните по номеру 112.

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