Почему необходимо купить онлайн кассу?

Это абсолютно новый вариант кассовой техники, в которой не только хранятся все данные о фискальных операциях, но и осуществляется их отправка в виде электронных отчетов и чеков в Федеральную налоговую службу посредством интернета для последующего анализа. Возможность передачи информации онлайн делает расчеты за услуги и товары прозрачными и позволяет получать информацию в режиме реального времени, а в сравнении со старыми кассами количество информации, передаваемой в ФНС, стало больше. Благодаря этому налоговая может снизить количество проверок и сделать их более эффективными, покупатели и компании способны лучше контролировать информацию о взаиморасчетах и достигнуть их высокой достоверности.

Работа онлайн кассы осуществляется на применении электронных каналов связи и соответствует требованиям законодательства. Теперь достаточно установить лишь онлайн кассу. В ней информацию чеков о продаже услуг и товаров, отчеты о кассовой работе хранит фискальный накопитель, отчеты и чеки посредством интернета отправляются оператору фискальных данных. Даже при проблемах с каналом связи онлайн касса способна проработать без доступа к интернету 30 дней, затем блокируется фискальный накопитель и создание чеков станет доступно после восстановления канала связи.

Фискальный накопитель нуждается в периодической замене. Ее может проводить сам пользователь кассы. Купить онлайн кассу можно и без фискального накопителя. Все определяют особенности работы кассы предприятия и используемой системы налогообложения. После приобретения онлайн кассы она нуждается в регистрации в налоговых органах. Сейчас такая регистрация стала значительно упрощена и совершается в кабинете пользователя кассы. Посредством интернета зарегистрированную кассу уже можно подключать к оператору фискальных данных. Максимальный период, за который можно получить карточку регистрации составляет десять дней, но обычно процедура происходит гораздо быстрее (в течение часа). Оптимальный способ подключения к интернету позволит не ошибиться с выбором онлайн кассы. Чек в электронном варианте теперь приравнивается к бумажному. В целом, чтобы разобраться во всех тонкостях использования онлайн кассы, нужно потратить не очень много времени.