Победа самбистов из Дубны

понедельник, 27 сентября 2021 | 12:01    
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На состоявшемся в минувшее воскресенье первенстве Московской области по боевому самбо среди юниоров (2001-2003 г.р.) первые места заняли воспитанники спортшколы «Дубна» Кирилл Ударцев (до 71 кг) и Данила Кобачев (до 64 кг).

Таким образом, они подтвердили свои звания кандидатов в мастера спорта.

Первенство проходило в подмосковном городе Королёв, в клубе единоборств «Авангард». Теперь ребят ждет всероссийское первенство по боевому самбо.

Тренирует наших самбистов заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ Николай Николаевич Малышев.

Поздравляем наших спортсменов!   

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