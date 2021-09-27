Победа самбистов из Дубны

понедельник, 27 сентября 2021 | 12:01
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На состоявшемся в минувшее воскресенье первенстве Московской области по боевому самбо среди юниоров (2001-2003 г.р.) первые места заняли воспитанники спортшколы «Дубна» Кирилл Ударцев (до 71 кг) и Данила Кобачев (до 64 кг).
Таким образом, они подтвердили свои звания кандидатов в мастера спорта.
Первенство проходило в подмосковном городе Королёв, в клубе единоборств «Авангард». Теперь ребят ждет всероссийское первенство по боевому самбо.
Тренирует наших самбистов заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ Николай Николаевич Малышев.
Поздравляем наших спортсменов!