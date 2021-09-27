Победа самбистов из Дубны

Сегодня, 26 сентября в воскресенье, в Дубне состоялся легкоатлетический пробег памяти академика Владимира Иосифовича...

Сегодня, 26 сентября в воскресенье, в Дубне состоялся легкоатлетический пробег памяти академика Владимира Иосифовича...

Форум состоялся в городе Долгопрудном. Организатором выступила Общественная палата Московской области при поддержке...

Форум состоялся в городе Долгопрудном. Организатором выступила Общественная палата Московской области при поддержке...

27.09.2021 | 16:59

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