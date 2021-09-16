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Победа на региональном конкурсе

четверг, 16 сентября 2021 | 11:20    
Новости
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Поздравляем Гребенюк Наталью Юрьевну, педагога-психолога гимназии №3 с победой на региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья» в 2021 году

Наталья Юрьевна с достоинством прошла все туры конкурса. Первые два тура были заочные, 8-го сентября состоялся третий тур конкурса, Мастер-класс, из 45 участников выбрали 8! Сегодня состоялся финал и Наталья Юрьевна блестящи завоевала диплом победителя второй степени!
Поздравляем с победой Наталью Юрьевну и желаем ей новых достижений! Так держать!

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