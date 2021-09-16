Победа на региональном конкурсе

Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним, пожарные непременно добавляют к этому словосочетанию «...

Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним, пожарные непременно добавляют к этому словосочетанию «...

На Чапаевском, Фрунзенском, Кировском, Красноармейском, Восточном, Пушкинском переулках на период с 13 сентября 2021...

На Чапаевском, Фрунзенском, Кировском, Красноармейском, Восточном, Пушкинском переулках на период с 13 сентября 2021...

13.09.2021 | 14:19

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