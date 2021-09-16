+9,1°
Влажность: 60% ↓
Давление: 750,8 мм

Песня встречает друзей

четверг, 16 сентября 2021 | 15:51    
Новости
     621
Выступлением хора ветеранов "Сударушка" (руководитель Сергей Кучеренко) откроется 18 сентября новый сезон традиционных библиотечных вечеров в Центральном отделе библиотеки

В репертуаре хора более 50 произведений разных направлений. Коллектив является участником многих городских и областных мероприятий. Прозвучат как народные, так и эстрадные песни - лирические, задорные, напевные.

Приглашаем всех желающих!
Начало в 15.00.
Вход свободный.
Адрес: ул. 9 Мая д. 3, 2 этаж.
Телефон для справок: 3-09-48

Читать Дубна.Ru в
16.09.2021 | 10:56   
Новости
    18
Ведьмины грибы
Жители Верхневолжья рассказали в соцсетях о необычных чёрных лисичках, которые они повстречали в огромном количестве в...
экология
16.09.2021 | 15:59   
Новости
    616
Встреча с сотрудниками ОИЯИ
Вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной, депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым...
09.09.2021 | 17:43   
Новости
    1200
Грибникам на заметку. Правила безопасного похода в лес
Соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать опасных ситуаций при нахождении в лесу.
объявления | безопасность
10.09.2021 | 13:50   
Новости
    910
Отключение горячей воды на улице Мичурина
В связи с ремонтными работами на теплосети не будет ГВС с 14.30 10.09.2021 г. до 14.00 13.09.2021 г. по адресу: ул....
объявления | водоснабжение
11.09.2021 | 12:21   
Новости
    36
В Дубне стартует Международный круглый стол по развитию прикладных исследований и инноваций в рамках мегасайенс-проекта «Комплекс NICA»
15-16 сентября 2021 года в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) состоится Международный круглый стол по...
ОИЯИ | NICA | конференция