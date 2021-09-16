Песня встречает друзей

В репертуаре хора более 50 произведений разных направлений. Коллектив является участником многих городских и областных мероприятий. Прозвучат как народные, так и эстрадные песни - лирические, задорные, напевные.

Приглашаем всех желающих!

Начало в 15.00.

Вход свободный.

Адрес: ул. 9 Мая д. 3, 2 этаж.

Телефон для справок: 3-09-48