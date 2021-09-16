Песня встречает друзей

четверг, 16 сентября 2021 | 15:51
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Выступлением хора ветеранов "Сударушка" (руководитель Сергей Кучеренко) откроется 18 сентября новый сезон традиционных библиотечных вечеров в Центральном отделе библиотеки
В репертуаре хора более 50 произведений разных направлений. Коллектив является участником многих городских и областных мероприятий. Прозвучат как народные, так и эстрадные песни - лирические, задорные, напевные.
Приглашаем всех желающих!
Начало в 15.00.
Вход свободный.
Адрес: ул. 9 Мая д. 3, 2 этаж.
Телефон для справок: 3-09-48