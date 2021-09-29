Первые медали юных футболистов Дубны

Футболисты 2016 года рождения, воспитанники Центра «Созвездие» (отделение «Метеорята») показали на соревнованиях индивидуальные спортивные качества и командное мастерство.

Турнир прошел по круговой схеме при участии пяти команд. Наши ребята одержали свои первые победы над ФК «Основа», ФК «Спартак-Юниор» — дважды со счетом 4:1.

Юные дубненцы небольшим составом (всего семь человек) смогли завоевать первые бронзовые медали в футбольной карьере. Они выступили очень уверенно, порадовав себя, родителей и тренера первыми голами и медалями.

Поздравляем юных футболистов и их тренера Екатерину Свистунову с блестящей спортивной премьерой! Желаем новых, ярких побед!