Первые медали юных футболистов Дубны

среда, 29 сентября 2021 | 09:41    
Новости
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В Твери прошел футбольный турнир, который стал первым серьезным испытанием в спортивной жизни дубненских дошколят.

Футболисты 2016 года рождения, воспитанники Центра «Созвездие» (отделение «Метеорята») показали на соревнованиях индивидуальные спортивные качества и командное мастерство.

Турнир прошел по круговой схеме при участии пяти команд. Наши ребята одержали свои первые победы над ФК «Основа», ФК «Спартак-Юниор» — дважды со счетом 4:1.

Юные дубненцы небольшим составом (всего семь человек) смогли завоевать первые бронзовые медали в футбольной карьере. Они выступили очень уверенно, порадовав себя, родителей и тренера первыми голами и медалями.

Поздравляем юных футболистов и их тренера Екатерину Свистунову с блестящей спортивной премьерой! Желаем новых, ярких побед!

Тэги: 
соревнования
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