Первое занятие в "Школе здоровья"

Сегодня вопросы повышения качества жизни пожилых людей стоят особенно остро. В дальнейшем в Доме ветеранов руководством МСЧ №9 запланировано проведение цикла лекций по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, характерных для пожилого возраста.

Первое занятие провела врач, заведующая терапевтическим отделением поликлиники МСЧ №9 Чернова Татьяна Михайловна. Она рассказала о том, как восстановить своё здоровье после перенесённого COVID-19. На фоне бушующей пандемии этот вопрос для многих жителей нашего города особенно актуален. По окончании лекции Татьяна Михайловна ещё долго отвечала на вопросы участников школы, объясняя всё доступным для понимания языком, поскольку специфика работы с пожилыми людьми имеет свои особенности. К тому же на занятиях такого рода пенсионеры получают возможность приобрести единомышленников по ведению здорового образа жизни.

Дирекция Дома ветеранов и все пришедшие на первое занятие от всей души поблагодарили начальника МСЧ №9 Ларионову Ирину Ивановну за проявленную инициативу и открытие «Школы здоровья», несомненно, нужного и важного для дубненцев мероприятия. Также слова благодарности звучали в адрес доктора Черновой Т.М и Майоровой Л.М, которая приняла непосредственное участие в открытии школы. Внимательное отношение к здоровью пожилых людей всегда остаётся необходимым и ценным делом. Все участники остались довольны этой встречей. Такие мероприятия будут продолжаться с неизменной регулярностью.

Следующее занятие состоится 6 октября. Зубной врач стоматологической поликлиники Попроцкая Галина Васильевна проведёт занятие о профилактике стоматологических заболеваний и гигиене полости рта, расскажет о лучших средствах, которые необходимо использовать для профилактики заболеваний полости рта и зубов.

В дальнейшем планируется провести опрос участников «Школы здоровья» для выявления интересующих их тематик последующих лекций.