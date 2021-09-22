Первое собрание Парламента Лицея

среда, 22 сентября 2021 | 12:59    
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В лицее им. В.Г. Кадышевского прошло первое собрание Парламента Лицея.

Встречу провели заместитель директора по воспитательной работе Стрельчюнас Юстас Альбинович, учитель физики и математики Ширков Пётр Дмитриевич и психолог лицея Афанасьев Александр Юрьевич.

На вводном слове руководители рассказали лицеистам о функциях и возможностях школьного самоуправления. Затем ребята предметно обсудили, какие мероприятия творческой самодеятельности хотелось бы проводить в Лицее регулярно. На следующем собрании дети займутся логотипом Лицея и разработают критерии отбора предложений —предполагается, что логотип будет создаваться самими лицеистами.

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