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Первое оборудование для Бангладеш

пятница, 17 сентября 2021 | 12:43    
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ПАО «ТЕНЗОР» (город Дубна Московской области) в сентябре осуществил первую отгрузку в Бангладеш. Продукция предназначена для атомной электростанции «Руппур», в строительстве которой участвует Российская Федерация.

Для нашего приборного завода это действительно важное событие, поскольку из всей многочисленной и разнообразной электроники, которой будет оснащена эта атомная станция, первую продукцию для нее поставил «ТЕНЗОР». Это оборудование противопожарной защиты и местные пульты управления технологическими процессами, – рассказал генеральный директор предприятия Виктор Голубев.

Приборный завод «ТЕНЗОР» осуществляет разработку и производство высокотехнологичной аппаратуры для двух энергоблоков АЭС «Руппур». Это системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), местные пульты управления (МПУ), программно-технические средства, приемно-контрольные приборы, групповые контроллеры, извещатели/оповещатели и другое электронное оборудование АЭС, который возводится в 160 км от столицы государства – города Дакка.

В таких вопросах, как обеспечение безопасности на стратегически важных объектах, мера ответственности очень высока. Но у нашего предприятия большой опыт в реализации масштабных российских и международных проектов, – подчеркнул Виктор Алексеевич.

Получению контракта предшествовал успешно пройденный аудит РАСУ – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» на соответствие продукции предприятия требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии: «ТЕНЗОР» набрал 98 баллов из 100.

Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Руппур» Российская Федерация и Народная Республика Бангладеш заключили в 2011 году. Первый камень на стройплощадке был заложен осенью 2013 года. В настоящее время осуществляется строительство энергоблоков №1 и №2.

Тэги: 
Тензор
Источник:
Михаил Подлесный
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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