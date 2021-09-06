Перекрытие участка дороги

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети теплоснабжения, проходящей под участком дороги ул. Мира, в районе д. 4, будет полностью перекрыто движение автотранспорта от ул. Инженерная до пл. Мира с 10.09.2021 до окончания аварийно-восстановительных работ (ориентировочно 27.09.2021).

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ОИЯИ.