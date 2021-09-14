Пенополиуретановые матрасы - выбор покупателей для комфортного и здорового сна

вторник, 14 сентября 2021 | 16:22    
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Если существующий матрас стал приносить неудобства: на нем дискомфортно спать, или, что еще хуже, он вызывает аллергию или общее ухудшение самочувствия, то его необходимо как можно скорее заменить на новый. Выбирая новую модель, следует учитывать свои потребности, цели, те задачи, которые он будет решать.

Пенополиуретановые матрасы - выбор покупателей для комфортного сна

Наиболее известные и популярные у населения – это пенополиуретановые матрасы. Они годятся для организации досуга на даче, их берут с собой на пикник, рыбалку или охоту. Они универсальны. Их неоспоримые плюсы:

  1. Создание комфортабельных условий. Даже за городом можно создать полноценные условия для отдыха, ведь ППУ матрас 160х200 существенно снижает нагрузку на позвоночный столб, поэтому спать на нем мягко и удобно. В состоянии полного расслабления улучшается кровоснабжение, что благотворно отражается на здоровье человека.
  2. Легкость. За это свойство матрасы любят путешественники и любители палаточных лагерей. Ничего не стоит его свернуть, перенести на другое место или положить в багажник автомобиля на длительное хранение.
  3. Гипоаллергенность. Матрасы ППУ не вызывают аллергию, поэтому безбоязненно используются даже в детских учреждениях.
  4. Устойчивость к поражению микроорганизмами. Им не страшны грибки и плесени.
  5. Эргономичность. При перевозке он занимает крайне мало места, удобен для загородного проживания.
  6. Простота использования. Поролон легко стирать и сушить. Уход за ним не требует много времени и сил.
  7. Низкая цена. Отсутствие необходимости использовать дорогостоящее оборудование и специальные технологии делает пенополиуретановые матрасы доступными для любых слоев населения.

Поролон, или пенополиуретан, представляет собой полимерный материал. Он изготавливается в виде форм (формованный ППУ) или в виде блоков. Блочный отличается более высокими физико-химическими показателями, благодаря чему изделия из него «дышать». При производстве матрасов используют стандартный, жесткий, мягкий, супермягкий и высокоэластичный тип полиуретана. Для получения тех или иных свойств матрасов применяют полиуретан повышенной жесткости.

Что касается стандартного типа, то его получают из обычного полиола. Другие виды – это смесь из 2 или более видов полиола. Смешивая несколько видов, получают материал с заданными свойствами. Характеристики поролона обозначены в маркировке. Например, если на нем стоит EL2540, это значит, что поролон обладает повышенной жесткостью, плотностью 25кг/м3 и жесткостью 4кПа.

Отличительные свойства пенополиуретановых матрасов:

  • Наличие множества каналов. Благодаря им воздух проходит сквозь матрас и позволяет коже спящего человека «дышать».
  • Резистентность к влаге. Пенополиуретан не меняет свои свойства в условиях повышенной влажности.
  • Устойчивость к деформациям. Качественный материал не меняет форму в результате натяжения, давления или при других видах нагрузок.
  • Высокий уровень остаточной деформации. После нагрузки матрас легко и быстро возвращает свою первоначальную форму.

Эти свойства вкупе с доступной ценой позволяют подобным изделиям пользоваться особой любовью среди потребителей.

На сегодняшний день матрасы, производимые с использованием современных материалов, обладают высоким уровнем качества, по сравнению с аналогами советских времен. Они держат форму, а значит сохраняют правильную осанку детей и взрослых, а также оберегают здоровье позвоночника.

В процессе эксплуатации следует придерживаться несложных правил. В частности, как отмечают эксперты интернет магазина magdek.com.ua, нужно избегать попадания воды и условий повышенной влажности в помещениях, где находятся такие матрасы. Правила ухода достаточно просты: достаточно регулярно чистить их пылесосом. При длительном хранении не рекомендуется сворачивать или сгибать их, иначе пенополиуретан может деформироваться, и матрас потеряет свои первоначальные качества.

Тэги: 
здоровье
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Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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