Пенополиуретановые матрасы - выбор покупателей для комфортного и здорового сна

Пенополиуретановые матрасы - выбор покупателей для комфортного сна

Наиболее известные и популярные у населения – это пенополиуретановые матрасы. Они годятся для организации досуга на даче, их берут с собой на пикник, рыбалку или охоту. Они универсальны. Их неоспоримые плюсы:

Создание комфортабельных условий. Даже за городом можно создать полноценные условия для отдыха, ведь ППУ матрас 160х200 существенно снижает нагрузку на позвоночный столб, поэтому спать на нем мягко и удобно. В состоянии полного расслабления улучшается кровоснабжение, что благотворно отражается на здоровье человека. Легкость. За это свойство матрасы любят путешественники и любители палаточных лагерей. Ничего не стоит его свернуть, перенести на другое место или положить в багажник автомобиля на длительное хранение. Гипоаллергенность. Матрасы ППУ не вызывают аллергию, поэтому безбоязненно используются даже в детских учреждениях. Устойчивость к поражению микроорганизмами. Им не страшны грибки и плесени. Эргономичность. При перевозке он занимает крайне мало места, удобен для загородного проживания. Простота использования. Поролон легко стирать и сушить. Уход за ним не требует много времени и сил. Низкая цена. Отсутствие необходимости использовать дорогостоящее оборудование и специальные технологии делает пенополиуретановые матрасы доступными для любых слоев населения.

Поролон, или пенополиуретан, представляет собой полимерный материал. Он изготавливается в виде форм (формованный ППУ) или в виде блоков. Блочный отличается более высокими физико-химическими показателями, благодаря чему изделия из него «дышать». При производстве матрасов используют стандартный, жесткий, мягкий, супермягкий и высокоэластичный тип полиуретана. Для получения тех или иных свойств матрасов применяют полиуретан повышенной жесткости.

Что касается стандартного типа, то его получают из обычного полиола. Другие виды – это смесь из 2 или более видов полиола. Смешивая несколько видов, получают материал с заданными свойствами. Характеристики поролона обозначены в маркировке. Например, если на нем стоит EL2540, это значит, что поролон обладает повышенной жесткостью, плотностью 25кг/м3 и жесткостью 4кПа.

Отличительные свойства пенополиуретановых матрасов:

Наличие множества каналов. Благодаря им воздух проходит сквозь матрас и позволяет коже спящего человека «дышать».

Резистентность к влаге. Пенополиуретан не меняет свои свойства в условиях повышенной влажности.

Устойчивость к деформациям. Качественный материал не меняет форму в результате натяжения, давления или при других видах нагрузок.

Высокий уровень остаточной деформации. После нагрузки матрас легко и быстро возвращает свою первоначальную форму.

Эти свойства вкупе с доступной ценой позволяют подобным изделиям пользоваться особой любовью среди потребителей.

На сегодняшний день матрасы, производимые с использованием современных материалов, обладают высоким уровнем качества, по сравнению с аналогами советских времен. Они держат форму, а значит сохраняют правильную осанку детей и взрослых, а также оберегают здоровье позвоночника.

В процессе эксплуатации следует придерживаться несложных правил. В частности, как отмечают эксперты интернет магазина magdek.com.ua, нужно избегать попадания воды и условий повышенной влажности в помещениях, где находятся такие матрасы. Правила ухода достаточно просты: достаточно регулярно чистить их пылесосом. При длительном хранении не рекомендуется сворачивать или сгибать их, иначе пенополиуретан может деформироваться, и матрас потеряет свои первоначальные качества.