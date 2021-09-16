ПДД для дошколят

Дети совместно с инспекторами разобрали значение сигналов светофора и дорожных знаков. Дошкольникам рассказали и об опасности игр вблизи проезжей части, а так же вспомнили правила велосипедистов. В завершении мероприятия Госавтоинспектор подарила световозвращающие элементы и напомнила ребятам о их применении при движении в темное время суток, объяснила, что эти приспособления делают человека на проезжей части более заметным для автомобилистов, снижая риск наезда транспортного средства.

Госавтоинспекция Дубны напоминает родителям, регулярно беседуйте с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств. Помните, что основной способ формирования навыков поведения на дороге среди юных участников дорожного движения – это наблюдение и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому, не нарушайте Правила дорожного движения и будьте примером для своих детей!