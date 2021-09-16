+9,1°
Влажность: 60% ↓
Давление: 750,8 мм

ПДД для дошколят

четверг, 16 сентября 2021 | 14:48    
Новости
     615
На базе дошкольного образовательного учреждения «Радость» сотрудники Госавтоинспекции для дошколят провели занятие по правилам дорожного движения и научили применять свои знания в области дорожного движения в повседневной жизни

Дети совместно с инспекторами разобрали значение сигналов светофора и дорожных знаков. Дошкольникам рассказали и об опасности игр вблизи проезжей части, а так же вспомнили правила велосипедистов. В завершении мероприятия Госавтоинспектор подарила световозвращающие элементы и  напомнила ребятам о  их применении при движении в темное время суток, объяснила, что эти приспособления делают человека на проезжей части более заметным для автомобилистов, снижая риск наезда транспортного средства.

Госавтоинспекция Дубны напоминает родителям, регулярно беседуйте с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств. Помните, что основной способ формирования навыков поведения на дороге среди юных участников дорожного движения – это наблюдение и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому, не нарушайте Правила дорожного движения и будьте примером для своих детей!

Читать Дубна.Ru в
16.09.2021 | 15:59   
Новости
    615
Встреча с сотрудниками ОИЯИ
Вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной, депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым...
09.09.2021 | 17:43   
Новости
    1200
Грибникам на заметку. Правила безопасного похода в лес
Соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать опасных ситуаций при нахождении в лесу.
объявления | безопасность
10.09.2021 | 13:50   
Новости
    910
Отключение горячей воды на улице Мичурина
В связи с ремонтными работами на теплосети не будет ГВС с 14.30 10.09.2021 г. до 14.00 13.09.2021 г. по адресу: ул....
объявления | водоснабжение
11.09.2021 | 12:21   
Новости
    36
В Дубне стартует Международный круглый стол по развитию прикладных исследований и инноваций в рамках мегасайенс-проекта «Комплекс NICA»
15-16 сентября 2021 года в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) состоится Международный круглый стол по...
ОИЯИ | NICA | конференция
13.09.2021 | 10:24   
Новости
    949
Новая детская игровая площадка появилась в районе «Чёрная речка»
Многофункциональный детский игровой комплекс, установленный по программе губернатора Андрея Воробьева, открыт во дворе...
объявления | благоустройство | дети