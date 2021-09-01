Парковка на территории отеля — выбираем место для собственного автомобиля

Если планируете поездку в Москву, чтобы осмотреть достопримечательности, отдохнуть или решить деловые вопросы, то прежде всего необходимо найти место для проживания. Сегодня очень просто забронировать отель, который в полной мере подходит вашим требованиям.
Для этого можно воспользоваться специальными сервисами, которые предлагают подробную информацию о каждой гостинице с отзывами реальных постояльцев, либо можно напрямую связаться с администрацией отеля. Но как выбрать подходящий отель с охраняемой парковкой, если вы любите путешествовать на собственном автомобиле? Об этом мы расскажем в нашей статье.
5 советов по выбору отеля в центре Москвы с парковкой
Прежде всего нужно понимать, что наличие парковки вовсе не гарантирует наличие на ней свободного места для вашей машины даже в том случае, если вы забронировали номер предварительно. Часто отели предоставляют неполную информацию о данной услуге, поэтому парковка может не принадлежать отелю напрямую, а лишь предоставлять определенное количество мест в аренду.
Чтобы избежать ненужных сложностей и гарантированно получить место на парковке на территории отеля, достаточно соблюдать несколько простых правил:
- Тип парковки. Любую информацию, которая касается предоставляемых отелем услуг, можно получить у менеджеров по телефону. Сотрудники отеля обязаны четко и недвусмысленно ответить, является ли парковка частной, принадлежащей отелю, или общественной.
- Оплата. Отели, которые имеют парковку на собственной территории, как правило, не взимают дополнительной платы за предоставление парковочных мест. Поэтому следующим вопросом, который обязательно нужно прояснить при выборе отеля с парковкой, является стоимость парковочного места.
- Охрана. Оставляя автомобиль на парковке, вы наверняка хотите, чтобы для вашей машины находилась в безопасности. Хорошая парковка — это круглосуточное наблюдение в режиме реального времени, наличие охраны и огражденная территория, которая препятствует доступ посторонних.
- Предварительный заказ. В некоторых случаях для того, чтобы получить место на парковке, его нужно забронировать вместе с номером. В хорошем отеле с охраняемой парковкой любой гость, вне зависимости от времени пребывания, может получить парковочное место для своего автомобиля.
- Дополнительные услуги. Поездки по городу, особенно в ненастную погоду, не лучшим образом сказываются на внешнем виде авто. А вот найти хорошую мойку и время для ее посещения не всегда удается. Поэтому некоторые отели предлагают уход за вашим автомобилем, включая техническое обслуживание и исправление неполадок. Это поможет сэкономить время и всегда поддерживать машину в идеальном состоянии.
Эти простые правила помогут вам выбрать отель, в котором комфортные условия будут созданы для всех гостей. Поэтому очень важно предварительно узнать обо всех особенностях услуги, которую предлагает отель в центре с парковкой, а также о ее цене и других нюансах. Поэтому перед тем, как забронировать номер, обязательно проконсультируйтесь с администрацией отеля и ознакомьтесь с отзывами на специализированных сервисах по бронированию номеров в интернете.