Паркет из дуба - идеальный выбор

Если вас беспокоит долговечность, внешний вид или просто повседневная практичность, дубовые полы действительно уникальны. Дальше мы подробнее рассмотрим один из лучших вариантов для ваших полов.

Естесственная красота

Деревянные полы известны тем, что придают помещению уникальные природные качества. А полы из дуба выводят его на качественно новый уровень. Это, безусловно, самый популярный вид паркета просто из-за его естественной красоты.

Внешний вид дуба неповторим. Излишне говорить, что такая красота выведет в новое измерение любую комнату, что даст ощущение роскоши и престижа. И, конечно же, это является еще одним преимуществом натурального паркета.

Впечатляющая долговечность

Несмотря на то, что на природную красоту приятно созерцать, дубовые полы предлагают гораздо больше, чем просто внешний вид. Как и любая древесина твердых пород, паркет из дуба имеет дополнительное преимущество - прочность, надежность и долговечность. Твердые породы древесины гораздо труднее повредить, но легче реставрировать, чем мягкие, например, сосну. Хотя сосна тоже довольно устойчивая древесина. Проще говоря, это означает, что после укладки, паркет из дуба не будет двигаться так сильно, как пол из другой древесины.

Дубовые полы также обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Хотя все натуральные материалы хорошо противостоят воздействию ультрафиолета, дуб гораздо более устойчив по сравнению с такими породами, как, например, орех. Таким образом, вы можете ожидать привлекательного естественного изменения цвета паркета со временем, а не резкого выгорания пола на солнце.

Правильный выбор

После циклевки паркетного пола вы можете выбрать один из множества вариантов отделки, чтобы добавить дополнительную защиту и уникальное визуальное качество. Но с более темным деревом вы весьма ограничены с точки зрения конечного внешнего вида. Использование различных видов финишной отделки не окажет большого влияния на естественно темную поверхность.

Поскольку дуб от природы довольно светлый, его цвет может быть очень разнообразным. Используя прозрачный лак или масло можно подчеркнуть потрясающую естественную текстуру дерева или сделать его темнее, добавив морилку или тонировку на ваш выбор. Оба варианта освежающе просты и превосходно смотрятся в любом месте. Выбор остается за вами.