Парадные Санкт-Петербурга

Кроме парадной лестницы, в современном языке ставшей просто парадной, в доме были боковые и чёрные лестницы. Их дизайн стал популярен в годы советской власти. Они не представляют архитектурного интереса. Увидеть их сможет каждый, заказав экскурсии по парадным и дворам Петербурга.

Красивые парадные

Рубинштейна, 5

По этому адресу находится доходный дом Мекленбург-Стрелицкого. Заказчик дома был мужем племянницы Александра I. Дом построен в 90-е год XIX столетия архитектором Стаценко. В 1913 году владельцами дома стала семья графа Карлова.

Парадная небольших размеров украшена лепниной военной тематики и похожа на зал дворца.

Рубинштейна, 26

Здесь дом, который неоднократно перестраивался. Последняя его версия 1906 года принадлежит архитектору Хренову, создавшему в городе более 30 домов. Стиль Хренова имеет характерные особенности. В здешней парадной можно увидеть богатый декор с использованием растительного орнамента в стиле модерн. Неплохо сохранилась и лестница.

Кузнечный пер., 6

По этому адресу находился доходный дом «содержателя питейных сборов» Каншина. Окончательный вид приобрёл в 1870-е годы.

В доме великолепная парадная с лестницей, достойной дворца. Она богато украшена статуями и позолоченной лепниной.

Мытнинская, 5 / Старорусская, 2

Построенный по проекту Крыжановского в 1909 году для П.М. Станового, доходный дом сочетает элементы модерна и неорусского стиля. Парадную украшает винтовая лестница с кованой балюстрадой и камин с оригинальной отделкой.

Открытые парадные

В городе есть несколько парадных, куда можно свободно попасть и полюбоваться творениями архитекторов.

2-я Советская улица, 10б

Дом Бернштейна построен в 1905 году архитектором Хреновым. Поднимаясь по лестнице можно отдохнуть в специальных нишах. Окно на каждом этаже имеет оригинальный дизайн. Парадная хорошо сохранилась благодаря отделке немецкой керамической плиткой. В нижней части много мелких интересных деталей оформления.

Лиговский просп., 44

По этому адресу находится один из самых известных домов в стиле модерн. Это бывший доходный дом Перцова из двух корпусов и парадным двором. Построен в 1912 году. Сейчас в левом крыле Почта России и там можно посмотреть парадную.

Кирочная, 24

Здесь находится доходный дом Ю.Б. Бака – инженера, издателя, политика. Он построен в стиле модерн с элементами рококо. Дом имеет ряд архитектурных достопримечательностей, в частности, подвесной двор. Его жильцами были известные художники и поэты. А в парадной снимали фильм о Бунине. В ней сохранились витражи, лестницы и мраморные подоконники.

Садовая, 24

Это бывший доходный дом Новинского, построенный в конце XIX века. В советское время здесь располагались различные учреждения. Неплохо сохранилась и парадная. Её стены украшают многочисленные медальоны с лепниной. Лестница восхищает своей чугунной балюстрадой, а полы мозаикой.

Парадная Ромашка

Одна из самых известных парадных, хорошо сохранившихся до наших дней, получила народное название «Ромашка». Ассоциации с популярным цветком вызывает сочетание белого и жёлтого цветов её стен и лепная розетка на завершающем архитектурное творение куполе.