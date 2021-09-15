Парадные Санкт-Петербурга

Туристы, приезжающие в Питер, могут и не знать о таком архитектурном убранстве. Так вот – парадные лестницы украшали интерьеры доходных домов. Визитная карточка дома, квартиры в котором сдавались внаём, становилась показателем его престижности. Зачастую она играла определяющую роль при назначении стоимости жилья. Поэтому, для декора парадных лестниц не жалели мрамора, витражей, ажурной ковки или лепнины в зависимости от проекта.
Кроме парадной лестницы, в современном языке ставшей просто парадной, в доме были боковые и чёрные лестницы. Их дизайн стал популярен в годы советской власти. Они не представляют архитектурного интереса. Увидеть их сможет каждый, заказав экскурсии по парадным и дворам Петербурга.
Красивые парадные
Рубинштейна, 5
По этому адресу находится доходный дом Мекленбург-Стрелицкого. Заказчик дома был мужем племянницы Александра I. Дом построен в 90-е год XIX столетия архитектором Стаценко. В 1913 году владельцами дома стала семья графа Карлова.
Парадная небольших размеров украшена лепниной военной тематики и похожа на зал дворца.
Рубинштейна, 26
Здесь дом, который неоднократно перестраивался. Последняя его версия 1906 года принадлежит архитектору Хренову, создавшему в городе более 30 домов. Стиль Хренова имеет характерные особенности. В здешней парадной можно увидеть богатый декор с использованием растительного орнамента в стиле модерн. Неплохо сохранилась и лестница.
Кузнечный пер., 6
По этому адресу находился доходный дом «содержателя питейных сборов» Каншина. Окончательный вид приобрёл в 1870-е годы.
В доме великолепная парадная с лестницей, достойной дворца. Она богато украшена статуями и позолоченной лепниной.
Мытнинская, 5 / Старорусская, 2
Построенный по проекту Крыжановского в 1909 году для П.М. Станового, доходный дом сочетает элементы модерна и неорусского стиля. Парадную украшает винтовая лестница с кованой балюстрадой и камин с оригинальной отделкой.
Открытые парадные
В городе есть несколько парадных, куда можно свободно попасть и полюбоваться творениями архитекторов.
2-я Советская улица, 10б
Дом Бернштейна построен в 1905 году архитектором Хреновым. Поднимаясь по лестнице можно отдохнуть в специальных нишах. Окно на каждом этаже имеет оригинальный дизайн. Парадная хорошо сохранилась благодаря отделке немецкой керамической плиткой. В нижней части много мелких интересных деталей оформления.
Лиговский просп., 44
По этому адресу находится один из самых известных домов в стиле модерн. Это бывший доходный дом Перцова из двух корпусов и парадным двором. Построен в 1912 году. Сейчас в левом крыле Почта России и там можно посмотреть парадную.
Кирочная, 24
Здесь находится доходный дом Ю.Б. Бака – инженера, издателя, политика. Он построен в стиле модерн с элементами рококо. Дом имеет ряд архитектурных достопримечательностей, в частности, подвесной двор. Его жильцами были известные художники и поэты. А в парадной снимали фильм о Бунине. В ней сохранились витражи, лестницы и мраморные подоконники.
Садовая, 24
Это бывший доходный дом Новинского, построенный в конце XIX века. В советское время здесь располагались различные учреждения. Неплохо сохранилась и парадная. Её стены украшают многочисленные медальоны с лепниной. Лестница восхищает своей чугунной балюстрадой, а полы мозаикой.
Парадная Ромашка
Одна из самых известных парадных, хорошо сохранившихся до наших дней, получила народное название «Ромашка». Ассоциации с популярным цветком вызывает сочетание белого и жёлтого цветов её стен и лепная розетка на завершающем архитектурное творение куполе.
Ромашка украшает один из домов известной семьи купцов Елисеевых. Находится он на улице Ломоносова, 14. Дом построен для сдачи внаём архитектором Барановским, создавшим для Елисеевых не один шедевр.
Здание интересно своим фасадом и двором-колодцем, из которого хорошо просматриваются контуры парадной в форме цилиндра. Её центром является шахта лифта, которую обвивает спиралью лестница, являющаяся одним из украшений благодаря балюстраде, сохранившейся частично. Парадная имела естественное дневное освещение. Для этого использовалась система окон, повторяющих спираль лестницы и вносящих гармонию в архитектурный шедевр. По интересной придумке создателя здания, верхняя часть окон имела остекление жёлтого цвета, что создавало иллюзию солнечного дня даже в пасмурную погоду.
Интересный факт. В парадной был установлен первый в городе паровой лифт.
В доме с такой роскошной парадной до сих пор находятся коммунальные квартиры. Их жильцы проявили понимание к интересу архитектурной красоты, скрытой за мощью кованой двери, сохранившейся от времён Елисеевых. Дверь вам откроет консьерж и за 100 руб. парадную можно осмотреть.
Экскурсии по дворам и парадным
Туристические компании активно предлагают посетить дворы и парадные города. Для этого разработаны экскурсионные маршруты. Вот некоторые из них:
- «Дворы и парадные» с посещением коммунальной квартиры. Пешеходный маршрут проходит по центру Петербурга и рассчитан на два с половиной часа. Группа до 20 человек.
- «Необычные дворы и парадные Петербурга». 2-х часовая авторская экскурсия от м.Владимирская для группы до 8 человек.
- «Вокруг пяти углов». Экскурсия по доходным домам с посещением музея-квартиры Довлатова. 2 часа, пешеходная.
- «Доходные дома + парадные + крыша = Питер». 3 часа для хорошо подготовленных физически участников.
- «Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка». 2 часа пешком по Владимирскому округу.