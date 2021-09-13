Отопительный сезон в Дубне начался 13 сентября

понедельник, 13 сентября 2021 | 20:33    
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То есть на две недели раньше обычного срока. Об этом сообщил глава Дубны Сергей Куликов.

Начинаем подключать к системе теплоснабжения социально значимые объекты: детские сады, учреждения здравоохранения. В ближайшие время подключим школы.

По прогнозам синоптиков, после непродолжительного потепления вновь ожидается резкое понижение температуры, так что дал поручение приступить к подаче тепла в жилые дома.

Этот поэтапный технологический процесс занимает до пяти суток, поэтому прошу жителей набраться немного терпения. Уже совсем скоро во всех районах города в квартирах будет комфортно, - говорится в сообщении.

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Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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