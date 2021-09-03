Открытие пилотного участка веломаршрута Вело1 Москва - Петербург

Ссылка для регистрации: ano-velo-1.timepad.ru/event/1749146/ Пункты регистрации будут работать в Яхроме и Дмитрове (ул. Правонабережная, 1Б).

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях открытия можно будет в специальных пунктах в Яхроме и Дмитрове. В ходе велопрогулки гостей ждет музыкальная программа и мероприятия от велосообществ. Открытое пространство позволит избежать большого скопления людей, программа составлена с учетом мер по соблюдению социальной дистанции.

Маршрут пилотного участка проходит вдали от оживленных трасс, не пересекаясь с автомобильными дорогами. Участок оборудован площадками для отдыха, системой навигации с указателями достопримечательностей, мест питания, а также указателями направления движения и расстояния до населенных пунктов. Ширина дорожки составляет 3 метра. Покрытие выполнено из экологичного материала — гранитного отсева. Проезд по маршруту будет бесплатным.

Вело1 — первый подобный веломаршрут в России, его протяженность составит больше 1000 километров. Маршрут свяжет две столицы: путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание маршрута призвано развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру. Развитием проекта займется автономная некоммерческая организация создания и эксплуатации веломаршрута «Вело1». Следить за новостями о Вело1 можно в инстаграме и телеграм-канале проекта.

Справка: Создание веломаршрута — АНО «Вело1». Инициатор и спонсор проекта — Millhouse. Разработчик мастер-плана — КБ Стрелка.