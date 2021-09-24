Осторожно, мошенники

В сети Интернет появились ресурсы, которые обещают помочь вывести с «Пушкинской карты» денежные средства, предлагают ее купить у владельцев или же наоборот — приобрести тем, кто не подошёл под критерии программы.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это инструмент культурного просвещения для молодёжи. Ее обладателями могут быть россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Пушкинская карта — это специальная депозитная карточка, выпущенная в электронном виде (через портал «Госуслуги»), но при желании можно оформить и пластиковую карту (в отделении «Почта Банка»). В 2021 году сумма средств, расположенных на карте, составляет 3000 рублей.

Потратить деньги можно ТОЛЬКО на посещение культурных мероприятий: спектаклей, концертов, выставок и экскурсий. Список организаций, которые присоединились к программе, можно посмотреть на сайте: «Культура.рф».

Берегитесь «красивых» обещаний мошенников. На территории региона, и в целом по стране, большое количество культурных учреждений уже присоединилось к проекту, лучше потратить деньги разумно, посетив желаемое мероприятие, нежели попасться на удочку обманщиков.