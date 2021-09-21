Особенности в организации охраны супермаркета

Мероприятия по охране супермаркета

Разработка стратегии деятельности основана на изучении объекта и выявлении уязвимых мест. Охранная организация «ОСН-6», как эксперт в области обеспечения безопасности предприятий и организаций любой формы собственности, рекомендует начать с анализа расположения, планировки магазина, графика работы и оснащенности техническими средствами.

После изучения оперативной обстановки реализуется комплекс мероприятий, который может включать:

систему контроля на входе-выходе;

установку постоянных постов и металлоискателей;

монтаж сигнализации на случай пожара и ограбления;

патрулирование торговой зоны в служебной форме или гражданской одежде;

видеонаблюдение за происходящим в супермаркете и вне здания;

психологическую защиту материальных ценностей и сотрудников;

вызов охранной бригады.

Технические средства охраны позволяют значительно повысить эффективность предотвращения краж. Подробнее с возможностями оснащения можно ознакомиться на сайте.

Однако без физической охраны торгового комплекса использование самых современных технических систем несостоятельно. Полную информацию можно получить по ссылке https://osn-group.ru/services/ohrana-obektov/.