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Особенности в организации охраны супермаркета

вторник, 21 сентября 2021 | 09:57    
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Поддержание правопорядка в торговых комплексах, супермаркетах должно учитывать высокую посещаемость площадки. Присутствие большого количества людей накладывает особую ответственность на действия сотрудников безопасности.

Задачи службы охраны супермаркета

Торговый комплекс представляет собой сложный объект в плане расположения и в отношении постоянного перемещения людей, материальных ценностей.

Организация охранных действий предусматривает:

  • контроль движения покупателей, поступления товара в магазин;
  • пресечение воровства посетителями, персоналом;
  • защиту продавцов от покупателей и всех находящихся в здании от попыток террористического акта, при пожаре, других чрезвычайных происшествиях;
  • обеспечение порядка в нерабочее время, когда супермаркет закрыт.

Только круглосуточное наблюдение позволит своевременно выявлять случаи краж и другие правонарушения.

Мероприятия по охране супермаркета

Разработка стратегии деятельности основана на изучении объекта и выявлении уязвимых мест. Охранная организация «ОСН-6», как эксперт в области обеспечения безопасности предприятий и организаций любой формы собственности, рекомендует начать с анализа расположения, планировки магазина, графика работы и оснащенности техническими средствами.

После изучения оперативной обстановки реализуется комплекс мероприятий, который может включать:

  • систему контроля на входе-выходе;
  • установку постоянных постов и металлоискателей;
  • монтаж сигнализации на случай пожара и ограбления;
  • патрулирование торговой зоны в служебной форме или гражданской одежде;
  • видеонаблюдение за происходящим в супермаркете и вне здания;
  • психологическую защиту материальных ценностей и сотрудников;
  • вызов охранной бригады.

Технические средства охраны позволяют значительно повысить эффективность предотвращения краж. Подробнее с возможностями оснащения можно ознакомиться на сайте.

Однако без физической охраны торгового комплекса использование самых современных технических систем несостоятельно. Полную информацию можно получить по ссылке https://osn-group.ru/services/ohrana-obektov/.

Обоснованный выбор охранного агентства

Хорошая охрана начинается с внешнего вида сотрудника. Опрятная униформа и корректное поведение производят благоприятное впечатление, повышают авторитетность. Серьезное охранное агентство тщательно подбирает персонал, регулярно проводит обучение. В его арсенале надежные технические средства.

Организации, работающие в сфере охраны десятки лет, имеющие собственную стратегию защиты объектов, предусмотрят все нюансы сотрудничества.

Тэги: 
безопасность
бизнесу
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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